Zovu je najzgodnijom novinarkom na svijetu, a evo kako izgleda kada je uhvate paparazzi

Diletta Leotta (34), rođena 16. kolovoza 1991. u Cataniji, talijanska je televizijska voditeljica i sportska novinarka. Studirala je pravo u Rimu, karijeru je počela na lokalnoj televiziji dok je proboj ostvarila u sportskom novinarstvu. Privatni život joj je pod stalnim medijskim nadzorom, uključujući vezu i brak s profesionalnim nogometašem Lorisom Kariusom s kojim ima kćer Ariju. Kako izgleda jedna od najpoznatijih sportskih novinarki - pogledajte u našoj galeriji.