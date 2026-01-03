Okupirali centar Zagreba: Evo tko od poznatih nije propustio prvu ovogodišnju subotnju špicu

Prva subota u siječnju, iako obilježena niskim temperaturama i gustom maglom, nije spriječila Zagrepčane da se uputе prema omiljenoj gradskoj pozornici – špici. Tradicionalna šetnja centrom grada i ovoga je vikenda okupila brojne građane koji su dan iskoristili za obavljanje uobičajenih subotnjih rituala, ispijanje kave i kratki predah od svakodnevice.

Unatoč zimskom ugođaju, među šetačima su se mogla vidjeti i brojna poznata lica s domaće javne scene. Fotografima su za oko zapeli bivša premijerka Jadranka Kosor, nogometna legenda Robert Prosinečki, bivša ministrica Mirela Holy, olimpijac Dubravko Šimenc, kao i Polina Guseva i Dora Šitum, koji su se bez ustručavanja pridružili špici, utopljeni u tople kapute i zimske modne kombinacije.

Magla je Zagrebu dala poseban, gotovo filmski ugođaj, a šetači su pokazali da ni hladnoća ne može zaustaviti ustaljenu subotnju rutinu. Od brzinskih kava do laganih šetnji s prijateljima, špica je i ovoga puta bila mjesto susreta, razgovora i neizostavnog promatranja prolaznika.

Tko se sve pojavio na zagrebačkoj špici prve subote u siječnju i kakva su zimska izdanja prevladavala, pogledajte u našoj galeriji.