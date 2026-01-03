Osječani se probudili pod debelim snježnim pokrivačem: Prizori su nadrealni...

Trećeg dana 2026. godine Osijek se probudio pod debelim snježnim pokrivačem. Naime, kako piše Sib.hr, kiša koja je sinoć snažno padala tijekom noći je prešla u gusti snijeg, pa su se gradske ulice i pločnici u kratkom roku našli pod snježnim pokrivačem.

"Ceste su jutros većinom još neočišćene, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez u prometu. Dok snijeg donosi poteškoće u prometu, najviše će mu se, bez sumnje, razveseliti najmlađi, kojima je jutro donijelo pravo zimsko iznenađenje", navodi portal Sib.hr.

Prema najavama prognostičara, pahulje bi se tijekom jutra trebale postupno smirivati ili potpuno prestati, no novi snijeg očekuje se i sutra te u idućim danima. U fotogaleriji pogledajte kako je Osijek izgledao u ranim jutarnjim satima.