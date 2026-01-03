Ledeni prodor dolazi sa zapada: Pripremite se, bit će dosta neugodno

Slijede nam prave zimske prilike. Idućih će dana sa zapada pristizati dosta vlage, a baš iznad naših krajeva zadržavat će se frontalni sustavi te tako razgraničavati hladniji zrak sa sjevera od toplijeg sredozemnog.

Pritom će hladniji zahvatiti veći dio unutrašnjosti, idućeg tjedna izgledno i sjeverni Jadran.

SUBOTA

Na kopnu u prvom dijelu dana oblačno i hladnije, snježnih pahulja bit će na vrhovima gorja, ali pomiješanih s kišom i ponegdje u nizinama, osobito Podravine i Slavonije, gdje će oborine biti najčešće. Na Jadranu tek mjestimična kiša, manje vjetrovito, uz obalu na sjeveru lokalno bura, ali kiša još uvijek upora na jugu uz jak jugozapadnjak i oštro.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje pretežno oblačno, rijetko možda uz kakva kraća sunčana razdoblja, ali bit će uglavnom suho. Tek prolazno, jer će navečer opet biti oborina na granici kiše i snijega, kasnije i samog mokrog snijega. Temperatura tek malo viša od jutarnje, oko 4 ili 5 °C.

Na istoku popodne prevladavajuće oblačno, ali prolazno bez oborina. No, navečer ponovno uz slabu kišu, susnježicu, moguće oko slavonskog gorja i snijeg, osobito u noći na nedjelju. Vjetar nakratko slab do umjeren jugoistočni, a temperatura osjetno niža od današnje, bit će tek 3 ili 4 °C.

U Dalmaciji promjenjiva naoblaka, ali prema večeri opet sve tmurnije na vjetrovitom jugu uz sve izgledniju kišu pa i lokalno moguće obilnije pljuskove. Drugdje prolazno sunčana razdoblja, a navečer jugo i naoblačenje. Temperatura od 12 do ugodnih 16 °C.

Na sjevernom Jadranu prolazno smirivanje, sunčana razdoblja, osobito u Istri, a porast naoblake i mjestimična kiša tek kasnije navečer kada će zapuhati jugo. No, oblačno i hladno u gorju, krajem dana opet uz susnježicu i snijeg.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijede u unutrašnjosti sve hladniji, pravi zimski dani. Rijetko još u nedjelju kiša, a povremeno sve izglednije susnježica i snijeg, osobito idućeg tjedna kada će temperatura i tijekom dana u većini predjela ostajati u minusu. Osim u gorju, od utorka se tako barem tanji snježni pokrivač očekuje i u nizinama.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA MORU

Na Jadranu nestabilno i vjetrovito. Na sjevernom dijelu će okretati na buru pa će kiša biti rjeđa, ali će prilično kišovito uz jugo i jugozapadnjak do srijede biti na području Dalmacije. No, i ovdje sve hladnije, a potkraj utorka i u srijedu snježnih pahulja barem nakratko može biti i duž same obale, nošenih vjetrom čak i na otocima. Još hladnije od četvrtka kada se bura proširi duž cijele obale i barem dijelom rastjera oblake.