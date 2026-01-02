Stižu dvoznamenkasti minusi, snijeg moguć i na Jadranu! Meteorolog objavio kada kreće promjena

Nakon kratkog predaha od hladnog vala uz južinu, pred nama je dinamično i oborinski za siječanj neuobičajeno izdašno razdoblje. Već tijekom vikenda kreće promjena, a početkom idućeg tjedna vrlo su izgledne prave zimske prilike i zimske temperature.

Promjena vremena kreće već za vikend, uz sve više oblaka i sve češće oborine. U subotu će još većinom biti pomiješane oborine: kiša, susnježica i oborine samoj na granici kiše i snijega. Od nedjelje se sve češće očekuje snijeg te početak stvaranja snježnog pokrivača, osobito u gorju i dijelu unutrašnjosti.

No, početkom idućeg tjedna stiže još malo hladniji zrak a u cijeloj se unutrašnjosti do Tri kralja očekuje povremeni snijeg i stvaranje snježnog pokrivača, debljeg u gorju, ali barem tanji i u većini nizinskih područja. Istovremeno, na Jadranu nastavak kiše i pljuskova, osobito na jugu.

Najizraženiji jutarnji minusi obično se bilježe nakon što poremećaji oslabe i kad se krene razvedravati. Tlo se hladi, a osobito gdje bude snježnog pokrivača, tu je i najjače noćno ohlađivanje. To se očekuje u drugoj polovici idućeg tjedna. Time nisu isključeni ni dvoznamenkasti minusi, ponajprije u Lici i Gorskom kotaru, kotlinama i zavjetrinskim područjima na kopnu.

Foto: Rtl

Preporuka bi bila pripremiti zimsku opremu, računati na poledicu, u gorju i na nanose snijega. Na Jadranu i u zaleđu računati na olujne udare bure.

Foto: Rtl

Snježni pokrivača je najizgledniji u Gorskoj Hrvatskoj, lokalno moguće i obilniji, a tu će vrlo vjerojatno zadržati zbog postojanih nižih temperatura. Slično i u ostatku unutrašnjosti, osobito od utorka u nizinama

Za sada postoji i razmjerno pouzdan signal za snježne pahulje i na sjevernom Jadranu pa čak i kvarnerskim otocima. Snijeg je tu moguć nakon utorka kada će snježne pahulje iz unutrašnjosti biti nošene jakom burom, ali više je to prolazna pojava, ne i neki postojaniji snježni pokrivač.

