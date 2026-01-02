Nakon toplijeg početka godine stižu oborine: Evo gdje se može očekivati i snijeg

Za početak nove godine prekinuo se hladni val s južinom ispred frontalnih poremećaja koji nam se spuštaju sa sjevera kontinenta. No, bit će to samo kratkotrajno, a očekuje nas jedno oborinski bogatije razdoblje, ne baš tako često u siječnju.

PETAK

Sutra ujutro posvuda oblačnije i znatno manje hladno, a već prijepodne i toplije. Kišovito na Jadranu i predjelima uz njega, na sjevernom dijelu ponegdje i uz obilniju kišu, a na jugu može zagrmjeti. U unutrašnjosti još uvijek i sunčana razdoblja, a tek sporadično moguća kiša. Pitom razmjerno vjetrovito uz umjeren, na moru jak pa i na udare olujan jugozapadni vjetar, na krajnjem jugu i jugo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom oblačno, sve češća povremena kiša, ali malo toplije nego danas. Bit će između 7 i 11 °C, no umjeren jugozapadni vjetar slabi, kasno navečer i okreće na slab sjeverac i sjeveroistočnjak.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačnije i kišovitije, posebice u Podravini. No, kasnije navečer kada jugozapadni vjetar oslabi, moguća je susnježica, u noći na petak čak i snijeg. No, samo poslijepodne razmjerno toplo, temperatura između 9 i 12 °C, lokalno čak moguće i viša.

U Dalmaciji poslijepodne promjenjivije, bit će i sunčanih razdoblja, a uz more i sve manje kiše, tek još koji pljusak na krajnjem jugu. No, kišovitije i tmurnije u zaobalju. Puhat će umjeren i pojačana jugozapadni vjetar. Temperatura između 12 i 15 °C.

Na sjevernom Jadranu povremena kiša, češća u riječkom zaleđu, kao i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje će navečer biti izglednija susnježica i snijeg. Umjeren i jak jugozapadni vjetar malo će samo oslabjeti, ponajprije uz zapadnu obalu Istre. Toplije, na moru oko 11-12 °C, u gorju od 4 do ponegdje čak i 10 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend kreće promjena. Bit će to većinom oblačni dani uz povremene oborine, već u subotu na granici kiše i snijega, a od nedjelje, kada može proviriti i malo sunca, očekuje se i stvaranje snježnog pokrivača, osobito početkom idućeg tjedna kada će temperatura nerijetko i ostajati u minusu tijekom cijelog dana. Najviše snijega u gorju i za sad čini se u Posavini.