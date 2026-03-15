Važan igrač Rijeke besplatno odlazi u velikana?

Prema pisanju grčkih medija, Rijeka bi mogla ostati bez važnog igrača iduće sezone i to besplatno.

Naime, Stjepanu Radeljiću ovoga ljeta istječe ugovor, a novi vjerojatno neće potpisati. Stoper bosanskohercegovačke reprezentacije ove je sezone za Rijeku odigrao 32 utakmice u kojima je postigao 1 i namjestio 4 pogotka, što ga je stavilo na radar grčkog velikana PAOK-a.

"Prema informacijama iz hrvatskih agentskih krugova, Radeljić se nalazi na meti PAOK-a. Točnije, visoko je na listi skautskog odjela 'dvoglavog orla', koji ga je pratio na brojnim utakmicama. PAOK će na ljeto morati osvježiti stopersku liniju jer Lovrenu istječe ugovor, a završava i posudba Wieteske. Ljevonogih i slobodnih stopera nema mnogo na tržištu, pa je to prilika za PAOK, koji želi kvalitetnu zamjenu za Michailidisa na poziciji lijevog stopera", navode s portala sportdog.gr.

