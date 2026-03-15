BIO BI TO VELIKI UDARAC

Važan igrač Rijeke besplatno odlazi u velikana?

Važan igrač Rijeke besplatno odlazi u velikana?
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ljevonogih i slobodnih stopera nema mnogo na tržištu, pa je to prilika za PAOK, koji želi kvalitetnu zamjenu za Michailidisa na poziciji lijevog stopera

15.3.2026.
Prema pisanju grčkih medija, Rijeka bi mogla ostati bez važnog igrača iduće sezone i to besplatno.

Naime, Stjepanu Radeljiću ovoga ljeta istječe ugovor, a novi vjerojatno neće potpisati. Stoper bosanskohercegovačke reprezentacije ove je sezone za Rijeku odigrao 32 utakmice u kojima je postigao 1 i namjestio 4 pogotka, što ga je stavilo na radar grčkog velikana PAOK-a.

"Prema informacijama iz hrvatskih agentskih krugova, Radeljić se nalazi na meti PAOK-a. Točnije, visoko je na listi skautskog odjela 'dvoglavog orla', koji ga je pratio na brojnim utakmicama. PAOK će na ljeto morati osvježiti stopersku liniju jer Lovrenu istječe ugovor, a završava i posudba Wieteske. Ljevonogih i slobodnih stopera nema mnogo na tržištu, pa je to prilika za PAOK, koji želi kvalitetnu zamjenu za Michailidisa na poziciji lijevog stopera", navode s portala sportdog.gr.

Stjepan RadeljićPaokNk Rijeka
