Zabrinjavajuće upozorenje Hrvatima: 'Ispod površine odvija se tiha katastrofa'

"Svjetski dan oceana prilika je da prestanemo gledati more samo kao prostor za iskorištavanje. Ispod površine odvija se tiha katastrofa: koće svakodnevno preoravaju morsko dno, uništavaju staništa, ubijaju nebrojene životinje i dodatno pogoršavaju klimatsku krizu. Zato pozivamo sve da potpišu peticiju za zabranu pridnenih koća”, poručila je koordinatorica kampanja u udruzi Prijatelji životinja Vlatka Balaš Cerjak.

Šteta i opasnosti koćarenja

Pridneno koćarenje smatra se jednom od najdestruktivnijih ribolovnih metoda. Uništavaju se osjetljiva staništa poput koraljnih grebena, spužvi, livada i drugih složenih morskih zajednica koje mnogim vrstama služe kao mrijestilišta, skloništa i hranilišta. Koće su izrazito neselektivne: osim ciljanih vrsta, u mrežama završavaju i brojne druge životinje, uključujući rakove, školjkaše, bodljikaše, ribe i kornjače. Mnoge od njih bivaju odbačene mrtve ili teško ozlijeđene, pojasnili su u priopćenju.

Naglasili su da je čak 80 posto dna Jadranskoga mora oštećeno koćarenjem i da "Hrvatska mora prestati odgađati odlučne mjere zaštite".

"Koće ne ostavljaju za sobom samo prazne mreže i iscrpljene riblje populacije, nego opustošeno morsko dno kojemu trebaju godine, desetljeća ili čak stoljeća za oporavak. Zabrana pridnenih koća mora se dogoditi sada i u potpunosti", istaknuo je Balaš Cerjak.

Iz Prijatelja životinja pozvali su i na uspostavu no-take zona, odnosno područja u kojima nije dopuštena nikakva ribolovna aktivnost ni vađenje morskih resursa. Takve zone, kažu, omogućuju oporavak morskih staništa, rast populacija riba i drugih morskih životinja te obnovu prirodne ravnoteže. Ujedno mogu koristiti i okolnim područjima jer se oporavljene populacije šire izvan granica zaštićenih zona, poručili su.