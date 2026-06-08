Osjećate se bolesno? Možda je problem zrak u vašem domu, stručnjaci savjetuju što provjeriti

Učinci vanjskog zagađenja zraka opće su poznati, no kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru često se zanemaruje, iako može značajno utjecati na svakodnevno raspoloženje i zdravlje. U današnje vrijeme ljudi provode i do 90 posto vremena u zatvorenim prostorima, gdje zrak može biti dva do pet puta zagađeniji od vanjskog.

U situacijama kad u domu miriše na prašinu ili vlagu, ili kod pogoršanja alergijskih reakcija, sustav za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC) mogao bi biti dio problema - ili njegov glavni uzrok, piše New York Post.

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Izvori zagađenja zraka u zatvorenom prostoru

Često se ne prepoznaje da klimatizacijski sustav obavlja širu funkciju od samog hlađenja prostora. Njegova primarna uloga je pokretanje zraka, što znači da može distribuirati prašinu, prljavštinu i ostale čestice prisutne u domu.

"HVAC sustav ne pokreće samo zrak, pokreće sve što je u zraku. Pokreće alergene, prašinu, hlapljive organske spojeve, sve što se nalazi u domu", kaže Joey Dooley, generalni menadžer u tvrtki ARS.

Prema riječima stručnjaka, u domovima postoje tri osnovne vrste zagađivača: čestice, biološki i kemijski zagađivači. To uključuje prašinu, pelud, perut kućnih ljubimaca, ali i plijesan te bakterije. Kemijski zagađivači, poput hlapljivih organskih spojeva (VOC), oslobađaju se iz novog namještaja, tepiha, boja ili čak sredstava za čišćenje.

Česta je zabluda da su noviji domovi pošteđeni ovog problema. No upravo zbog bolje energetske učinkovitosti i kvalitetnije izolacije, u njima se zagađivači mogu zadržavati dulje nego u starijim objektima.

"Mnogi vjeruju da novije kuće, zahvaljujući boljoj izolaciji, automatski imaju i kvalitetniji zrak u zatvorenom prostoru. Međutim, ponekad je situacija upravo suprotna – kuća je toliko dobro zabrtvljena da zagađivači ne mogu izaći van. Tako ostaju zarobljeni u unutrašnjosti, a zbog ventilacijskog sustava samo ponovno kruže prostorom", dodaje Dooley.

Znakovi loše kvalitete zraka

Kada klimatizacijski sustav cirkulira zrak niske kvalitete, to obično uzrokuje primjetne fizičke i okolišne simptome. Potrebno je obratiti pozornost na sljedeće pokazatelje:

Neujednačene temperature u sobama: Često ukazuju na loše zabrtvljene ili propuštajuće kanale koji uvlače prljavi zrak iz negrijanih prostora poput potkrovlja.

Često ukazuju na loše zabrtvljene ili propuštajuće kanale koji uvlače prljavi zrak iz negrijanih prostora poput potkrovlja. Prekomjerna prašina na namještaju: Znak začepljenog ili starog filtera koji ograničava protok zraka i recirkulira sitne čestice.

Znak začepljenog ili starog filtera koji ograničava protok zraka i recirkulira sitne čestice. Miris vlage ili plijesni: Klasičan znak nepravilnog odvlaživanja ili nakupljanja vode zbog začepljenih odvodnih cijevi klima uređaja.

Klasičan znak nepravilnog odvlaživanja ili nakupljanja vode zbog začepljenih odvodnih cijevi klima uređaja. Pogoršanje alergija ili kihanje: Signal da sustav aktivno raspršuje biološke zagađivače poput peludi, peruti kućnih ljubimaca ili spora plijesni.

Signal da sustav aktivno raspršuje biološke zagađivače poput peludi, peruti kućnih ljubimaca ili spora plijesni. Kondenzacija na prozorima: Pokazuje da sustav ne izvlači vlagu iz zraka učinkovito, stvarajući okruženje s visokom vlagom koje pogoduje razvoju plijesni.

Važnost filtera i uloga vlage

Prljav ili star filter može uzrokovati pojačani rad uređaja i ograničiti protok zraka, što dovodi do cirkulacije više čestica prašine. Ipak, filter se ne bi trebao mijenjati prerano. Dooley napominje da neki noviji sustavi mogu signalizirati kada je filter zaista prljav, čime se izbjegava zamjena samo na temelju proteklog vremena, što može donijeti financijske uštede.

Osim prašine i alergena, vlaga igra ključnu ulogu. "Klimatizacija je odvlaživanje zraka s nusproduktom hlađenja", objašnjava Gregory Milich, stručnjak za HVAC.

Ako je u domu stalno prisutna vlaga, moguće je da sustav ne odvlažuje pravilno. Milich također upozorava da se sustav ne bi trebao potpuno isključivati tijekom odsutnosti iz doma jer nakupljena vlaga može prodrijeti u namještaj, zidove i podove te stvoriti idealne uvjete za razvoj plijesni.

Cijevi i odvodnja kao mogući uzroci

Čak i uz ispravan rad klimatizacijskog uređaja, sustav cijevi može značajno utjecati na kvalitetu zraka. Ako su kanali loše zabrtvljeni, prljavi ili nepravilno postavljeni, protok zraka bit će otežan. Propusni kanali mogu dopustiti da prašina i drugi zagađivači uđu u sustav i rasprše se po domu. Isto vrijedi i za odvodnju.

"Mislim da ljudi ponekad ne shvaćaju koliko vode proizvede klima uređaj i kako brzo to može postati problem", objašnjava Dooley. Nakupljanje vode oko jedinice jasan je znak koji upućuje na potrebu za provjerom sustava.

Postupci u slučaju sumnje na lošu kvalitetu zraka

U slučaju sumnje na lošu kvalitetu zraka, nije uvijek potrebno odmah mijenjati cijeli sustav. Prvi korak je provjera i, po potrebi, zamjena filtera. Zatim, ključno je osigurati redovito održavanje sustava. Mnogi proizvođači preporučuju servisiranje dva puta godišnje. Preporučuje se da stručnjak provjeri sustav cijevi, protok zraka i odvodnju.

Savjeti stručnjaka također naglašavaju važnost provjere je li sustav odgovarajuće veličine za prostor jer prevelik ili premalen sustav neće učinkovito kontrolirati vlagu. Ako se problemi nastave, može se razmotriti ugradnja kvalitetnijeg filtera, ovlaživača ili odvlaživača zraka. Cilj nije kupnja svakog dostupnog proizvoda, već identifikacija stvarnog problema i odabir najprikladnijeg rješenja.

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Loša kvaliteta zraka uzrokuje zdravstvene probleme

Prema Američkoj udruzi za pluća, loša kvaliteta zraka može uzrokovati nelagodu sličnu alergijama i općenito poteškoće s disanjem. Poduzimanje prethodno navedenih koraka može pomoći, ali ako simptomi potraju, potrebno je potražiti savjet liječnika.

Budući da sustav pokreće zrak kroz prostor, može prenositi sve što se u zraku nalazi - alergene, pelud, perut kućnih ljubimaca, hlapljive organske spojeve i druge čestice.

Noviji sustavi nude napredne značajke, poput automatske dijagnostike i preciznije kontrole rada, što može smanjiti potrošnju električne energije. Ipak, novi sustav je velika investicija, stoga je prije nadogradnje potrebno procijeniti stvarnu potrebu.

Redovita provjera filtera, pridržavanje rasporeda održavanja i savjetovanje sa stručnjakom ključni su koraci. Zrak u zatvorenom prostoru ne bi trebao biti uzrok zdravstvenih problema, a uz pravilno održavanje sustava, to se može izbjeći.

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