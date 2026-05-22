Jednostavna navika ima veći utjecaj na zdravlje nego što se mislilo

U ubrzanom načinu života mnogi obroke jedu na brzinu, gotovo bez razmišljanja o samom procesu žvakanja. Ipak, sve više znanstvenih istraživanja pokazuje da temeljito žvakanje nije važno samo za probavu, već bi moglo imati značajan utjecaj i na zdravlje mozga.

Stručnjaci upozoravaju kako ova jednostavna svakodnevna navika može potaknuti bolju cirkulaciju, poboljšati kognitivne funkcije pa čak i pomoći u smanjenju rizika od razvoja Alzheimerove bolesti, piše BBC.

Žvakanje potiče dotok krvi u mozak

Znanstvenici objašnjavaju da ritmički pokreti čeljusti tijekom žvakanja mogu povećati protok krvi prema mozgu. Profesor Mats Trulsson sa švedskog Instituta Karolinska ističe kako žvakanje djeluje poput svojevrsne "pumpe" koja potiče cirkulaciju i mozgu osigurava više kisika i hranjivih tvari potrebnih za normalno funkcioniranje.

"Teorija je da žvakanje djeluje poput pumpe koja potiče dotok krvi prema mozgu", objasnio je Trulsson.

Brojna istraživanja posljednjih godina ukazuju na povezanost između sposobnosti žvakanja i očuvanja mentalnih sposobnosti. U jednom istraživanju provedenom na osobama između 55 i 80 godina utvrđeno je da su ispitanici koji su imali više vlastitih zubi ostvarivali bolje rezultate u testovima dugoročnog pamćenja.

Znanstvenici zbog toga sve češće govore o povezanosti oralnog zdravlja i rada mozga, koja pokazuje koliko zdravlje usne šupljine može utjecati na cjelokupno mentalno stanje organizma.

Oralno zdravlje povezano s Alzheimerom

Iako još nije potpuno dokazano da temeljito žvakanje izravno sprječava razvoj demencije, brojna istraživanja potvrđuju snažnu povezanost između oralnog zdravlja i neurodegenerativnih bolesti.

Posebnu pažnju stručnjaci posvećuju parodontitisu, odnosno kroničnoj bolesti desni. Kod takvih upala bakterije iz usne šupljine mogu putem krvotoka dospjeti do mozga. Znanstvenici su u mozgu velikog broja preminulih osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti pronašli upravo bakterije povezane s bolestima desni.

Pretpostavlja se da takve bakterije mogu izazvati kronične upalne procese u mozgu, koji se smatraju jednim od važnih čimbenika razvoja Alzheimerove bolesti.

Japansko istraživanje pokazalo je i da su bolesti desni te gubitak zubi povezani s bržim smanjenjem hipokampusa, dijela mozga koji ima ključnu ulogu u pamćenju i učenju.

Tim profesora Trulssona trenutačno istražuje može li obnova zubi pomoću implantata pozitivno utjecati i na funkcije mozga. "Pokušavamo utvrditi može li se rehabilitacijom zubi djelomično obnoviti i funkcija mozga", pojašnjava Trulsson.

Prednosti se ne odnose samo na mozak

Dobrobiti temeljitog žvakanja ne završavaju samo na zdravlju mozga. Sporije i pažljivije jedenje može značajno pomoći i probavnom sustavu.

Kada se hrana bolje usitni, probavni enzimi lakše obavljaju svoju funkciju, a organizam se učinkovitije priprema za probavu. Time se može smanjiti osjećaj nadutosti i težine nakon obroka. Osim toga, sporije jedenje daje organizmu dovoljno vremena da prepozna osjećaj sitosti. Stručnjaci objašnjavaju da mozgu treba približno 20 minuta kako bi registrirao da je tijelo sito, zbog čega osobe koje jedu sporije često unose manje hrane.

Istraživanja su pokazala i da dulje žvakanje može smanjiti razinu grelina, hormona koji potiče osjećaj gladi. Zbog toga nutricionisti preporučuju prehranu bogatu namirnicama koje zahtijevaju više žvakanja, poput svježeg voća, povrća i orašastih plodova.

Važno je jesti sporije i svjesnije

Stručnjaci ističu kako ne postoji univerzalno pravilo o tome koliko puta treba sažvakati svaki zalogaj. Puno je važnije usporiti tijekom obroka i jesti svjesnije.

Iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se u potpunosti razumjeli svi učinci žvakanja na zdravlje mozga, dosadašnje spoznaje pokazuju da bi upravo ova jednostavna navika mogla imati važnu ulogu u očuvanju mentalnih sposobnosti i zdravijem starenju.

