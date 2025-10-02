Veterinarka otkrila koji psi najviše vole žvakati što god im se nađe na putu: 'Uživaju u tome'

Psi imaju urođeni instinkt za žvakanjem, a ta navika zapravo ispunjava nekoliko korisnih svrha. Od instinkta za preživljavanje u čoporu do oralne higijene, postoji mnogo razloga zašto psi žvaču.

Neke pasmine su ipak sklonije žvakanju od drugih, a veterinarka otkriva o kojima se radi, piše Pets Radar.

Veterinarka Rebecca MacMillan objašnjava: "Prema mojem iskustvu, veći radni psi su oni koji najviše žvaču, za razliku od nekih manjih, kućnih pasmina. Primjerice, retriveri su uzgojeni da nose stvari u ustima i uživaju u dobrom žvakanju. Neki veliki, mišićavi psi također uživaju u glodanju. Pasmine sklone anksioznosti zbog odvajanja također mogu žvakati stvari koje ne bi smjele ako predugo ostanu same."

Pasmine sklonije žvakanju

Naravno, svaki pas je individua za sebe. Možda poznajete psa s ovog popisa koji nikada nije žvakao ništa osim svoje večere ili možda imate psa koji nije na popisu, a uništava sve, od vaših cipela do noge stola. No, ove pasmine imaju najjači instinkt za žvakanjem.

Border Collie

Ova je pasmina izvorno uzgojena za cjelodnevni fizički i mentalni napor, radeći na brdovitom terenu i čuvajući stada ovaca. U mirnijem okruženju kućnog ljubimca, njihov snažan instinkt za rad i visoka inteligencija mogu ih potaknuti da sami pronađu načine za zabavu, često na štetu vašeg namještaja.

Ako ovim pastirskim psima ne pružite dovoljno tjelesne aktivnosti i mentalnih izazova, mogli bi se "zabaviti" istražujući od čega je napravljen vaš kauč, testirajući čvrstoću nogu stolica ili "redizajnirajući" papuče. Ključ je u tome da im stalno pružate zadatke, igru i kretanje – tako ćete njihovu energiju i znatiželju usmjeriti u pozitivnom smjeru.

Chihuahua

Žudi za pažnjom, a ako je ne dobije dovoljno, chihuahua će vas prisiliti na igru upuštajući se u nestašluke koji će vas sigurno omesti. Također je sklona anksioznosti zbog odvajanja i dosadi, što znači da često žvače stvari radi utjehe i kako bi si dala nešto za raditi.

Iako ima male čeljusti i zube, prilično je vješta u rastavljanju predmeta, stoga neka vas ta slatka lica ne zavaraju.

Buldog

Buldozi su pasmina s izraženom sklonošću žvakanju, osobito ako se ta navika razvije još kada su štenci. Neki veterinari smatraju da tijekom nicanja zubi buldozi mogu osjećati intenzivniju nelagodu nego druge pasmine, što može dovesti do toga da žvaču i u odrasloj dobi. Nije neuobičajeno da pokušavaju gristi čak i kamenje.

S obzirom na svoju građu, buldozi imaju izrazito snažne i široke čeljusti. Upravo zbog te snage, predmeti koje zagrizu često vrlo brzo i unište.

Unatoč svojoj robusnoj i pomalo zastrašujućoj pojavi, buldozi su zapravo vrlo privrženi i nježni psi. Često su skloni tjeskobi zbog odvajanja, a žvakanje im može služiti kao način smanjenja stresa i uklanjanju frustracije. Nažalost, to nerijetko uključuje uništavanje jastuka, tepiha, knjiga ili namještaja.

Zlatni retriver

Poznati kao preslatki obiteljski suputnici, zlatni retriveri su i vrlo zahtjevni po pitanju pažnje. Ako ih ostavite same predugo, mogli bi svoje nezadovoljstvo iskaliti na kući, uništavajući sve što im se nađe na putu.

Također, kao što im i samo ime govori, uzgojeni su za donošenje plijena stavljanjem ulovljene divljači u usta. Taj instinkt odnosi se i na kućno okruženje, samo trebaju naučiti što je prikladno za podizanje. Ako zlatnom retriveru redovito pružate dovoljno mentalne stimulacije i fizičke aktivnosti, znatno ćete smanjiti vjerojatnost da će višak energije usmjeriti na neželjeno žvakanje.

Mađarska vižla

Poznati po svojoj zaigranosti i visokoj razini energije, mađarske vižle također imaju snažnu tendenciju za žvakanjem, što znači da se lijepe za svog vlasnika i često je tjeskobna kada ostane sama. Budući da je izvorno uzgojena kao lovački pas, vižla instinktivno koristi usta za nošenje i istraživanje predmeta, što dodatno potiče žvakanje.

Zbog svega navedenog, vižla prirodno pokazuje sklonost ovoj vrsti ponašanja. Ako joj se ne pruži dovoljno fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije, lako će pronaći vlastite zabavne alternative – poput jastuka, cipela ili namještaja – osobito kada je predugo ostavljena sama.

