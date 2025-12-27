Na gospićkom području popunjene skoro sve kuće za odmor

RAST BROJA NOĆENJA /

Na putu do Baških Oštarija krošnje su pod raskošnim bijelim pokrivačem, ali boraviti vani i nije najugodnije jer se uz minus na termometru bura itekako osjeti. Planinsko mjesto na pola puta od Gospića do Karlobaga poznato kao jedno od omiljenih i bližih snježnih izletišta za Dalmatince.

"Gostiju imamo nešto, ali idućih dana očekujemo puno više..Ovih dana se pripremamo za doček Nove godine u podne. Imamo glazbu, kuhanog vina u izobilju, naše domaće kobasice koje mi tradicionalno radimo, frite i sva ova zimska jela", kaže Ankica Jurković, kuharica hostela u Baškim Oštarijama.

Temperatura ispod nule idealna je za predah uz neko od tipičnih specijaliteta koji se jedu u ovo doba godine. Damjan Kočoski, konobar restorana u Baškim Oštarijama predstavio je jelovnik. "Danas za ručak imamo grah varivo, imamo vinski gulaš, imamo domaća juha, domaća kobasica sa dinstano zelje i krumpirima - pravi lički ručak", kaže.

Samo na širem području Gospića i okolnih mjesta je oko 1440 turističkih kreveta. Teško je pronaći smještaj oko Nove godine, kažu u Turističkoj zajednici.

"Situacija je odlična što se tiče popunjenosti, kuće za odmor su neću reći 100 posto, ali 99 posto popunjene. Negdje smo na 9 posto noćenja više nego prošlu godinu, negdje je na 57 tisuća noćenja grad. Ljudi ovdje dolaze po mir, tišinu. Sigurno ste mogli vidjeti i puno tih šibenskih, zadarskih i zagrebačkih registracija", kaže Maja Strilić, direktorica TZ Grada Gospića. Više doznajte u priči Nikoline Radić.