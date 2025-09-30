Opasnost se skriva u kuhinji, a ovo su znakovi da se vaš pas otrovao hranom

S porastom popularnosti pripreme slastica kod kuće, mnoge kuhinje postaju prava iskušenja za znatiželjne kućne ljubimce. Dok se amaterski slastičari natječu u pripremi savršenih kolača, veterinari upozoravaju na skrivene opasnosti koje vrebaju.

Kako bi se spriječilo trovanje pasa hranom koja im može naštetiti, veterinarska grupacija Medivet apelira na vlasnike da budu pažljivi i prepoznaju ključne simptome trovanja. Ovo upozorenje izdano je s ciljem prevencije, imajući u vidu očekivani porast broja slučajeva trovanja među kućnim ljubimcima, piše Express.

Foto: Freepik

Znakovi trovanja hranom

Stručnjaci iz Mediveta ističu osam najčešćih simptoma koji mogu ukazivati na to da je vaš pas pojeo nešto otrovno. Važno je reagirati na vrijeme jer brza intervencija može spasiti život.

Osam ključnih znakova trovanja su:

Povraćanje

Proljev

Prekomjerno slinjenje

Opća slabost

Kolabiranje ili gubitak svijesti

Drhtavica i tremor mišića

Iznenadni gubitak apetita

Otežano disanje

Dr. Charlotte Jennings, glavna veterinarka u Medivetu, naglašava kako mnogi vlasnici nisu svjesni opasnosti koje se kriju u svakodnevnim kuhinjskim namirnicama.

"Mnogi sastojci koje redovito koristimo u pripremi kolača mogu biti izuzetno opasni pa čak i smrtonosni za pse, što može iznenaditi brojne vlasnike", rekla je dr. Jennings i dodala: "S obzirom na to da su kuhinje diljem zemlje pune primamljivih poslastica, potičemo vlasnike na dodatan oprez. Pobrinite se da sve namirnice i gotovi kolači budu izvan dohvata znatiželjnih njuškica i šapa."

Foto: Freepik

Opasne namirnice za pse

Poznato je da su neki od najopasnijih sastojaka za pse:

Čokolada: Posebno tamna čokolada, koja sadrži teobromin, toksičan za pse.

Posebno tamna čokolada, koja sadrži teobromin, toksičan za pse. Ksilitol: Umjetni zaslađivač koji se često nalazi u proizvodima bez šećera, a za pse je iznimno otrovan.

Umjetni zaslađivač koji se često nalazi u proizvodima bez šećera, a za pse je iznimno otrovan. Grožđe i grožđice: Mogu uzrokovati akutno zatajenje bubrega.

Mogu uzrokovati akutno zatajenje bubrega. Luk i češnjak: U većim količinama mogu oštetiti crvene krvne stanice.

Najvažniji savjet veterinara jest da ne čekate pojavu simptoma ako sumnjate da je vaš ljubimac pojeo nešto što nije smio.

"Ako posumnjate da je vaš ljubimac progutao nešto potencijalno štetno, odmah kontaktirajte svog veterinara. Rana dijagnoza i pravovremena intervencija ključni su za uspješno liječenje i mogu spasiti život vašeg ljubimca", zaključuje dr. Jennings.

Za dodatne informacije i savjete, uvijek se možete obratiti i stručnjacima iz Hrvatske veterinarske komore.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Safari iz noćne more: Slonica napala turiste, završili u vodi punoj krokodila