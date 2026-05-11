Liječnici o fluoridu u pasti za zube: Je li opasan i postoje li rizici?

Mnoge paste za zube sadrže fluorid jer ima važnu ulogu u zaštiti zdravlja zubi. Iako prevelike količine fluorida mogu predstavljati zdravstveni rizik, količina koja se nalazi u pasti za zube u pravilu se smatra sigurnom ako se proizvod koristi prema uputama.

Fluorid je prirodni mineral koji se nalazi u vodi, hrani i drugim proizvodima. Pasta za zube predstavlja važan dio pravilne oralne higijene, no s obzirom na velik broj dostupnih opcija, potrošačima često nije jednostavno odabrati odgovarajući proizvod.

Sastojci paste za zube

Proizvođači su osmislili paste za zube kako bi pomogli u kontroli zubnog plaka, koji je tanki sloj koji se stvara na zubima nakon konzumacije šećera, a bakterije u njemu razgrađuju zubnu caklinu, što dovodi do propadanja zuba i nastanka karijesa, piše Medical News Today.

Pasta za zube koristi se s četkicom kako bi se nježno uklonio plak i ostaci hrane. Sve paste za zube sadrže određene osnovne sastojke, i to:

abrazive, poput kalcijevog karbonata ili kalcijevog fosfata, koji uklanjaju naslage sa zubi bez oštećivanja površine

veziva, poput natrijevog alginata ili ksantan gume, koja daju pasti strukturu i sprječavaju isušivanje

ovlaživače, poput glicerola ili propilen glikola, koji zadržavaju vlagu

pjenila, koja stvaraju pjenu tijekom četkanja

konzervanse, koji sprječavaju razvoj mikroorganizama

Uz te osnovne sastojke, neke paste sadrže i dodatne tvari, poput fluorida koji jača caklinu i smanjuje rizik od karijesa, aroma poput mente ili mentola, zaslađivača te sastojaka za smanjenje osjetljivosti zubi.

Što je fluorid i zašto se koristi?

Fluorid je prirodni mineral koji se nalazi u:

tlu

stijenama

vodi

mnogim namirnicama

Važan je za razvoj zubi kod djece mlađe od sedam godina jer jača caklinu u razvoju. Kod djece i odraslih usporava djelovanje kiselina koje stvaraju bakterije u zubnom plaku, čime smanjuje rizik od karijesa.

U mnogim područjima fluorid se dodaje i u pitku vodu, što je povezano sa smanjenjem karijesa za najmanje 25 posto. Pasta za zube s fluoridom pruža dodatnu zaštitu od oštećenja zubi i nakupljanja plaka.

Prednosti fluorida

Fluorid štiti zube tako što jača caklinu i smanjuje djelovanje kiselina koje nastaju kada bakterije razgrađuju šećere u ustima. Na taj način sprječava proces demineralizacije, odnosno razgradnje zubne površine.

Također potiče remineralizaciju, proces u kojem se u zub vraćaju minerali poput kalcija i fosfata, stvarajući novu, otporniju površinu cakline.

Mogući rizici

Prekomjeran unos fluorida može dovesti do dentalne fluoroze, stanja koje uzrokuje promjene u boji zubne cakline, najčešće u obliku bijelih ili smeđih mrlja.

Fluoroza se najčešće javlja kod djece koja tijekom razvoja zubi gutaju pastu za zube umjesto da je ispljunu. Razdoblje najveće osjetljivosti traje do otprilike osme godine života. U većini slučajeva promjene su blage, no u težim slučajevima mogu se pojaviti tamne mrlje i udubine na zubima.

Rizik od prekomjernog unosa fluorida iz paste za zube smatra se niskim i uglavnom se odnosi na djecu. Dugotrajna izloženost vrlo visokim razinama fluorida može dovesti i do skeletne fluoroze, stanja u kojem se fluorid nakuplja u kostima, uzrokujući bol i ukočenost, a u težim slučajevima i smanjenu pokretljivost zbog kalcifikacije ligamenata. Ovaj se problem uglavnom javlja u područjima gdje pitka voda prirodno sadrži visoke razine fluorida.

Sigurnost fluorida

Iako se fluorid u pasti za zube općenito smatra sigurnim, postoji šira rasprava o ukupnom unosu fluorida iz vode, hrane i drugih izvora.

Neke organizacije i pojedina istraživanja povezuju fluorid s različitim zdravstvenim problemima, uključujući kardiovaskularne i metaboličke poremećaje, probleme sa štitnjačom, neurološke poteškoće te moguće smanjenje kognitivnih sposobnosti. Također se spominju studije koje ukazuju na moguću povezanost visoke prenatalne izloženosti fluoridu i nižih rezultata na testovima inteligencije kod djece.

Međutim, drugi znanstvenici ističu da su takva istraživanja često metodološki ograničena i provedena pri razinama fluorida višima od onih koje se obično nalaze u pitkoj vodi. Zbog toga se zaključci smatraju nepouzdanim. Većina znanstvenih procjena smatra da je fluorid siguran u preporučenim količinama te da se koristi već desetljećima u prevenciji karijesa.

Odabir paste za zube

Odabir paste za zube ovisi o osobnim potrebama i preferencijama. Ako se odabire pasta s fluoridom, preporučuje se da djeca do treće godine koriste niže koncentracije fluorida, dok stariji mogu koristiti standardne koncentracije.

Također se savjetuje odabir proizvoda koji imaju potvrdu stomatoloških organizacija, što znači da je pasta testirana na sigurnost i učinkovitost te da ne sadrži šećer u aromama.

Osim toga, pasta se može birati prema individualnim potrebama, primjerice za izbjeljivanje zubi, smanjenje osjetljivosti ili kontrolu kamenca, uz važno provjeravanje sastojaka kako bi se izbjegle moguće alergijske reakcije.

Prirodna pasta za zube bez fluora

Ne postoje strogo definirani standardi koje pasta za zube mora ispuniti kako bi se mogla označiti kao “prirodna”. Taj se pojam najčešće koristi kako bi se označilo da pasta ne sadrži određene kemikalije koje se povezuju sa zdravstvenim problemima ili da se oslanja na manje prerađene sastojke u usporedbi s tradicionalnim pastama za zube, piše Healthline.

Ljudi biraju prirodne paste iz različitih razloga, uključujući zabrinutost za okoliš i cijenu proizvoda. Neki ih odabiru kako bi smanjili količinu kemijski ili industrijski proizvedenih sastojaka koje svakodnevno koriste, dok drugi žele izbjeći sastojke na koje su možda alergični ili na koje su osjetljivi.

Domaće ili prirodne paste, primjerice one koje sadrže osnovne sastojke poput sode bikarbone, mogu pomoći u čišćenju površine zubi. Međutim, pri odabiru je važno uzeti u obzir i druge potrebe oralnog zdravlja, poput osjetljivosti zubi ili potrebe za dodatnom njegom desni, a ne samo osnovno čišćenje.

Na što obratiti pažnju kod prirodne paste

Pri odabiru paste za zube oznaka “prirodno” može biti važna, ali potrebno je dobro provjeriti proizvod kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite zubi. Iako mnoge prirodne paste ističu da su bez fluorida, to je prirodni mineral koji ima važnu ulogu u zaštiti zubi od karijesa. Ako osoba nije osjetljiva na fluorid ili nema drugi razlog za njegovo izbjegavanje, preporučuje se da se prije potpunog izbacivanja fluorida posavjetuje sa stomatologom.

Stomatolog Tyrone Rodriguez navodi da je važno da svi koriste pastu koja sadrži fluorid jer on jača zubnu caklinu i pomaže u borbi protiv karijesa. Prema njegovim riječima, fluorid je prirodni borac protiv karijesa koji je značajno smanjio učestalost karijesa od 1960. godine. Upravo zato sve paste koje nose ADA pečat prihvaćanja sadrže fluorid.

Američko stomatološko udruženje (ADA) zapravo preporučuje isključivo paste koje sadrže fluorid. Istraživanje iz 2016. godine pokazalo je da se nuspojave mogu pojaviti kod nekontroliranog unosa fluorida u kratkom vremenskom razdoblju, ali do toksičnosti dolazi tek pri vrlo visokim koncentracijama.

Također treba imati na umu da najučinkovitije alternative fluoridu u pravilu nisu prirodni proizvodi. Mnoge prirodne paste sadrže, primjerice, sodu bikarbonu koja može dobro očistiti zube, ali nije jednako učinkovita kao fluorid u sprječavanju karijesa.

Rodriguez ističe da je pri odabiru paste najvažnije koliko dobro čisti površinu zuba. Preporučuje paste koje imaju blagu abrazivnost i koje stvaraju pjenu tijekom korištenja. Iako netko može preferirati prirodnu pastu, savjetuje se konzultacija sa stomatologom kako bi se provjerilo zadovoljava li proizvod stvarne potrebe zubi.

"Na primjer, paste sa sodom bikarbonom mogu sadržavati dodatnu sol, što može biti problematično za osobe s određenim srčanim tegobama ili visokim krvnim tlakom", napominje Rodriguez. Također savjetuje oprez s citrusnim sastojcima jer su kiseli i mogu oštetiti zube ili pogoršati simptome refluksa kiseline.

Održavanje oralne higijene

Kao i kod izbora šampona ili kozmetike, odabir paste za zube je individualna odluka. Bez obzira koristi li se potpuno prirodna formula ili ne, važno je održavati pravilnu oralnu higijenu.

Zube treba prati najmanje dva puta dnevno, uključujući i jezik. Svakodnevno korištenje zubnog konca važno je za zdravlje desni, a preporučuje se i korištenje vodice za ispiranje usta kako bi se spriječio gingivitis. Redoviti odlasci stomatologu također su ključni dio brige o oralnom zdravlju.

Stomatolog Rodriguez naglašava da je pranje zubi samo jedan dio oralne higijene. Često se zanemaruje čišćenje prostora između zubi, zbog čega je korištenje zubnog konca vrlo važno. Također ističe važnost čišćenja jezika, neovisno o vrsti paste koja se koristi.

