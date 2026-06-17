FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SRETNO, VATRENI' /

Marko Perković Thompson uz pjesmu 'Uvijek vjerni tebi' bodri Vatrene

Marko Perković Thompson uz pjesmu 'Uvijek vjerni tebi' bodri Vatrene
×
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Sve u vezi večerašnje utakmice pratite na Net.hr-u

17.6.2026.
21:40
Hot.hr
Ivica Galovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (59) poznat je po tome da strastveno navija za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, no kada je riječ o nogometu, također vjerno podupire Vatrene

Marko Perković Thompson uz pjesmu 'Uvijek vjerni tebi' bodri Vatrene
Foto: Screenshot Instagram Story/@thompson_hr

Nedugo prije no što Hrvatska treba igra protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu 2026. u Dallasu, Marko Perković Thompson na svoju je Instagram priču objavio fotografiju igrača hrvatske reprezentacije uz opis "Sretno, Vatreni" i njegovu pjesmu "Uvijek vjerni tebi". Ta pjesma domoljubnog karaktera često se koristi za navijačke prigode. 

Sve vezano za večerašnju utakmicu pratite OVDJE

 

Svjetsko Prvenstvo 2026.UtakmicaVatreniMarko Perković Thompson
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike