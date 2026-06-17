Marko Perković Thompson uz pjesmu 'Uvijek vjerni tebi' bodri Vatrene

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Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (59) poznat je po tome da strastveno navija za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, no kada je riječ o nogometu, također vjerno podupire Vatrene.
Nedugo prije no što Hrvatska treba igra protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu 2026. u Dallasu, Marko Perković Thompson na svoju je Instagram priču objavio fotografiju igrača hrvatske reprezentacije uz opis "Sretno, Vatreni" i njegovu pjesmu "Uvijek vjerni tebi". Ta pjesma domoljubnog karaktera često se koristi za navijačke prigode.
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