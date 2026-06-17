Marko Perković Thompson uz pjesmu 'Uvijek vjerni tebi' bodri Vatrene

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (59) poznat je po tome da strastveno navija za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, no kada je riječ o nogometu, također vjerno podupire Vatrene.

Foto: Screenshot Instagram Story/@thompson_hr

Nedugo prije no što Hrvatska treba igra protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu 2026. u Dallasu, Marko Perković Thompson na svoju je Instagram priču objavio fotografiju igrača hrvatske reprezentacije uz opis "Sretno, Vatreni" i njegovu pjesmu "Uvijek vjerni tebi". Ta pjesma domoljubnog karaktera često se koristi za navijačke prigode.

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