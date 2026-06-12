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Thompson objavio datum vrlo traženog koncerta i najavio kada se mogu kupiti ulaznice

Thompson objavio datum vrlo traženog koncerta i najavio kada se mogu kupiti ulaznice
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Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Planiranje događaja potvrđeno je nakon sastanka pjevača i organizatora s gradonačelnikom

12.6.2026.
19:22
Antonela Ištvan
Nikola Cutuk/PIXSELL
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Jedan od trenutačno najpopularnijih hrvatskih glazbenika Marko Perković Thompson (59), na svom je službenom Instagram profilu najavio veliki koncertni spektakl koji će se održati 8. kolovoza 2026. godine na stadionu Gospin dolac u Imotskom. U objavi na Instagramu, uz fotografiju prepunog stadiona s jednog od prijašnjih koncerata, Thompsonov tim je poručio: "Dragi prijatelji, s velikim zadovoljstvom obavještavamo vas da će u srijedu, 17. lipnja, u 12:00 sati započeti prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 8. kolovoza 2026. godine na stadionu Gospin dolac u Imotskom".

Naime, radi se o događaju za koji se očekuje ogroman interes publike ne samo iz Hrvatske, već i iz susjedne Bosne i Hercegovine te dijaspore. Planiranje događaja potvrđeno je i nakon sastanka pjevača i organizatora s gradonačelnikom Imotskog Lukom Kolovratom, što ukazuje na važnost događaja za cijelu Imotsku krajinu.

Thompson objavio datum vrlo traženog koncerta i najavio kada se mogu kupiti ulaznice
Foto: Luka Kolovrat/Facebook

Radno ljeto za pjevača

Podsjećamo, Thompson je nedavno na svom Instagram profilu najavio novi veliki koncert na otvorenom, koji će se održati u Šibeniku na stadionu Šubićevac. Događaj je zakazan za 4. kolovoza 2026. godine, čime se pjevač i njegova publika pripremaju za proslavu jednog od najvažnijih državnih blagdana. 

Kako je navedeno u objavi, koncert će se održati "u danima kada se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja". Taj blagdan, koji se slavi 5. kolovoza, obilježava pobjedu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja 1995. godine i oslobođenje Knina. 

Reakcije ispod objave pokazuju da su obožavatelji vijest dočekali s nestrpljenjem. "Molim Boga za još jedan koncert na Hipodromu", "Gospin dolac i Gospin dom... Nadam se uspješnoj kupnji karata. Nisam od Hipodroma bila... Predugo", "Vidimo se", bili su neki od komentara uzbuđenih obožavatelja. 

 

Marko Perković ThompsonKoncertImotska KrajinaGospin Dolac
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