Thompson stiže u Imotski: Ponovno će zapjevati na stadionu Gospin dolac

Nakon sastanka gradonačelnika Imotskog Luke Kolovrata s glazbenikom Markom Perkovićem Thompsonom (59) i organizatorima njegovih koncerata dogovoren je njegov povratak na stadion Gospin dolac u Imotskom, gdje je već ranije nastupao, piše Radio Nu.

Foto: Luka Kolovrat/Facebook

Prema planu, koncert bi se trebao održati tijekom kolovoza, a organizatori očekuju dolazak posjetitelja iz Hrvatske, Hercegovine, dijaspore i drugih zemalja. Točan datum bit će objavljen naknadno. Prema dostupnim informacijama sa spomenutog portala, riječ je o jednom od većih događaja planiranih ovog ljeta u Imotskoj krajini.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjećamo, Thompson je nedavno na svom Instagram profilu najavio novi veliki koncert na otvorenom, koji će se održati u Šibeniku na stadionu Šubićevac. Događaj je zakazan za 4. kolovoza 2026. godine, čime se pjevač i njegova publika pripremaju za proslavu jednog od najvažnijih državnih blagdana.

Kako je navedeno u objavi, koncert će se održati "u danima kada se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja". Taj blagdan, koji se slavi 5. kolovoza, obilježava pobjedu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja 1995. godine i oslobođenje Knina.