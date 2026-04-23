Cjepivo protiv jedne vrste raka može produžiti život za čak 6 godina: 'Apsolutno čudo'

Rak gušterače ponekad se naziva najsmrtonosnijim velikim rakom, jer iako je relativno rijedak, otprilike 87 posto oboljelih neće preživjeti sljedećih pet godina. Čak i nakon desetljeća istraživanja, ti se ishodi jedva mijenjaju.

Na konferenciji o istraživanju raka u SAD-u znanstvenici su podijelili najnovije informacije o eksperimentalnom cjepivu za izuzetno smrtonosni rak.

Napokon su u razvoju nove mogućnosti liječenja, a jedan od najperspektivnijih terapijskih kandidata je personalizirano mRNA cjepivo.

'Nemam ograničenja u ničemu'

Lijek je još uvijek u kliničkim ispitivanjima, ali prema podacima iz ove godine, istraživači navode da je sedam pacijenata s rakom gušterače čiji je imunološki sustav reagirao na primljeno cjepivo živo i dobro. Jednoj od tih pacijentica dijagnosticiran je smrtonosni rak u dobi od 66 godina te je primila devet doza cjepiva. Danas ima 72 godine, a ona i njezin suprug proslavili su 50. godišnjicu braka.

"Nemam ograničenja u onome što mogu raditi", kaže pacijentica, "tako da je za mene to apsolutno čudo."

Ovo posebno cjepivo za rak gušterače razlikuje se od drugih potencijalnih opcija jer se izrađuje individualno za svakog pacijenta, koristeći genetski materijal izravno iz njihovih tumora nakon kirurškog uklanjanja.

Smatra se da cjepivo djeluje tako da uči imunološki sustav tijela prepoznati i zapamtiti određenu vrstu raka. Te "obučene" stanice zatim mogu živjeti godinama, možda čak i desetljećima, potencijalno štiteći tijelo od povratka bolesti.

"Vjerujemo da smo pronašli način kako probuditi imunološki sustav da spriječi povratak raka", rekao je Robert Vonderheide, izabrani predsjednik Američkog udruženja za istraživanje raka (AACR), novinarima CBS8 u San Diegu. "Ako to uspijemo, možemo to primijeniti na više pacijenata s rakom gušterače, a zapravo bi se strategija mogla primijeniti i na druge vrste raka. Zaista smo optimistični."

Najnoviji rezultati iz prve faze kliničkog ispitivanja predstavljeni su na sastanku AACR-a od strane onkologa Vinoda Balachandrana iz Memorial Sloan Kettering Cancer Centera u SAD-u.

"Sada, nakon šest godina praćenja, približno 90 posto ovih pacijenata koji su razvili imunološki odgovor i dalje je živo", rekao je Balachandran. "Stoga smatramo da je ovo prilično uzbudljivo za ovo područje."

Toliko je zdrav da je sve zaboravio

Prva faza kliničkog ispitivanja uključivala je 16 pacijenata s operabilnim rakom gušterače, kod kojih se bolest još nije proširila na druge dijelove tijela.

Ta je skupina primila novo personalizirano cjepivo nakon operacije, a također su liječeni imunoterapijskim lijekovima i kemoterapijom.

Nakon primanja cjepiva, osam pacijenata pokazalo je pozitivan imunološki odgovor, što sugerira da su njihove T-stanice bile pripremljene za ciljanje stanica raka. Sedam od tih "respondirajućih na cjepivo" bilo je živo do šest godina nakon operacije.

Samo dva od osam "neodgovarajućih" pacijenata su preživjela. Jedan od preživjelih koji je reagirao na cjepivo kaže da je sada toliko zdrav da ponekad zaboravi sve kroz što je prošao.

"Ne radim puno stvari drugačije osim što svaki dan brojim svoje blagoslove jer sam zaista sretan čovjek", kaže.

Ipak, pronaći operabilan oblik raka gušterače prilično je rijetko. Ova bolest je podmukla i ponekad se naziva "tihim ubojicom". Oko 90 posto pacijenata dijagnosticira se prekasno za operaciju, koja je jedan od rijetkih načina za izlječenje, piše ScienceAlert.

U najuznapredovalijim stadijima stopa preživljavanja od pet godina pada na 3,2 posto.

'Daljnji napredak zahtijeva nastavak istraživanja i testiranja'

U ovom trenutku nije poznato može li mRNA cjepivo produljiti život osobama s uznapredovalim stadijima bolesti, kada se rak već proširio. "Ovo treba promatrati s određenom dozom opreza, ne radi se o liječenju stotina tisuća ljudi", rekao je Brian Wolpin, direktor Centra za gastrointestinalne tumore pri Dana-Farber Cancer Instituteu u SAD-u, za NBC.

"Činjenica da su uspjeli koristiti cjepivo za stvaranje odgovora na nove mutacije koje se pojavljuju u tumorima, te zatim pokazati da taj odgovor traje, obećavajuća je."

Vrlo malo terapija tijekom godina poboljšalo je stopu preživljavanja ovog raka. mRNA cjepiva dugo su smatrana obećavajućim načinom borbe protiv raka, čak i prije nego što je pandemija COVID-19 dovela ovu tehnologiju u središte pozornosti.

Iako lijek pokazuje veliki potencijal za rak kože i druge tumore, rak gušterače je zahtjevan jer ima manje imunoloških "meta".

Novo istraživanje, međutim, sugerira da mRNA cjepiva doista mogu djelovati kod ove vrste raka, barem u određenim slučajevima.

"Dok nastavljamo učiti više o tome kako ova cjepiva djeluju, postoji stvarno uvjerenje i odlučnost u zajednici koja se bavi rakom gušterače da ovu bolest možemo učinkovito liječiti treniranjem vlastitog imunološkog sustava pacijenta", kaže Balachandran. "No, daljnji napredak zahtijeva nastavak istraživanja i testiranja'', dodao je

Trenutno je u tijeku globalno kliničko ispitivanje druge faze.

