Mnogi prakticiraju ovu brzinsku hit vježbu: Donosi li korist ili samo rizik od ozljede?

Na društvenim mrežama sve je više videa u kojima ljudi skaču na mjestu, a riječ je o viralnom trendu "50 skokova svako jutro". U tim se objavama navode brojni navodni znanstveni razlozi zašto bi ga trebalo isprobati: od poboljšanja kardiovaskularnog sustava i poboljšanja limfne cirkulacije do pokretanja metabolizma. Iako takve tvrdnje zvuče privlačno, stručnjaci upozoravaju da ih treba uzeti s dozom opreza.

Harry Bullmore, koji se profesionalno bavi fitnessom, naglašava kako nije protiv kretanja, ali upozorava na pretjerane i često nerealne tvrdnje koje mogu stvoriti pogrešnu sliku o tjelovježbi. Kako bi provjerio što stoji iza ovog trenda, konzultirao je stručnjake iz područja sporta i zdravlja, piše Independent.

@niicoleamber WE DID ITTT!! I’m so proud of us jumping beans!!! Comment if we should keep documenting past day 30? ♬ original sound - Nicole Amber 🦂✨🧚‍♂️

Umjereni učinci

Prema riječima stručnjaka, učinci ovog trenda postoje, ali su ograničeni. "Učinci su vjerojatno mali, ali nisu nepostojeći. Možete osjetiti kratkotrajnu razinu budnosti i određeni psihološki poticaj zbog uvođenja jutarnje navike", objašnjava Jack McNamara, viši predavač sa Sveučilišta u Londonu.

Međutim, malo je vjerojatno da će takva aktivnost značajno utjecati na gustoću kostiju ili snagu tetiva, kako se često tvrdi na internetu.

S druge strane, ovaj trend može biti dobar početak za aktivniji način života. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je svako kretanje korisno, a jednostavne navike poput ove mogu potaknuti ljude da se više kreću. "Sve što potiče svakodnevno kretanje i smanjuje prepreke za početak ima svoju vrijednost", naglašava McNamara i dodaje da popularnost trenda leži upravo u njegovoj jednostavnosti.

Ipak, za ozbiljnije rezultate potrebno je postupno povećavati intenzitet. "Tijelo se prilagođava onome što od njega tražimo. Ako svaki dan radimo isto, s vremenom više nema razloga za napredak", upozorava McNamara.

Što očekivati nakon mjesec dana?

"Većina će osjetiti da su budniji u prvih nekoliko minuta nakon vježbe, a neki i da imaju manju ukočenost u nogama", kaže McNamara. No, unatoč dojmovima s društvenih mreža, ne treba očekivati značajne promjene u tjelesnoj formi ili kondiciji. "Učinak na metabolizam je zanemariv – govorimo o potrošnji od desetak do 15 kalorija", pojašnjava McNamara.

Mnoge tvrdnje vezane uz ovaj trend temelje se na pojednostavljenim ili netočnim objašnjenjima funkcioniranja tijela. "Limfni sustav funkcionira stalno – ne treba ga 'pokretati' svako jutro, a pojam detoksikacije u ovom kontekstu više je marketinški nego medicinski", ističe McNamara.

Istina je da svaka tjelesna aktivnost, uključujući i skakanje, potiče cirkulaciju i rad organizma, ali ti učinci nisu specifični za ovu vježbu. Problem je i u tome što društvene mreže često promoviraju jednostavna rješenja za složene ciljeve. "Jedna vježba nije dovoljna za postizanje svih benefita – potrebno je više različitih aktivnosti prilagođenih pojedincu", upozorava sportski terapeut Jordan Sahota.

Mogući rizici

Iako se čini bezazlenim, ovaj trend može imati i negativne strane, osobito za početnike. Nagli početak s 50 uzastopnih skokova može opteretiti mišiće i tetive, što povećava rizik od ozljeda.

"Ako netko bez pripreme krene s 50 skokova dnevno, vrlo je vjerojatno da će prije doći do ozljede nego do koristi", upozorava Sahota, navodeći probleme poput upale tetiva ili ozljeda stopala.

Stručnjaci savjetuju postupno povećavanje opterećenja. "Krenite postupno – kao zrakoplov pri uzlijetanju, a ne naglo poput helikoptera", slikovito objašnjava Sahota.

Ima li smisla isprobati ovaj trend?

Za osobe koje tek započinju s tjelovježbom, stručnjaci preporučuju oprez i postupno uvođenje aktivnosti. S druge strane, za one koji su već fizički aktivni, ovaj trend može poslužiti kao kratka jutarnja rutina.

"To može biti dobar način da se razbudite i uvedete kretanje u jutarnju rutinu, ali nije zamjena za cjelovit program tjelesne aktivnosti", zaključuje McNamara.

Ako napravite "50 skokova svako jutro", to može biti koristan početni korak prema aktivnijem životu. Ako nekoga potakne na kretanje, ima svoju vrijednost no za stvarne i dugoročne rezultate potrebno je više od jedne jednostavne navike.

