SLABIJE PODRHTAVANJE /

Potres zatresao sinjsko područje

Potres zatresao sinjsko područje
Foto: PMF/Seizmološka služba

Intenzitet u epicentru procijenjen je na II-III stupnja EMS ljestvice

26.5.2026.
15:05
Dunja Stanković
PMF/Seizmološka služba
Slabi potres magnitude 2,1 stupnja po Richteru zatresao je u utorak područje Dalmatinske zagore. 

Seizmografi Seizmološke službe u 13 sati i 33 minute zabilježili su podrhtavanje s epicentrom 24 kilometra sjeverno od Sinja. 

Intenzitet u epicentru procijenjen je na II-III stupnja EMS ljestvice.

EMSC je izvijestio da je epicentar bio na dubini od 25 kilometra. 

