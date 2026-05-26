Potres zatresao sinjsko područje

Slabi potres magnitude 2,1 stupnja po Richteru zatresao je u utorak područje Dalmatinske zagore.

Seizmografi Seizmološke službe u 13 sati i 33 minute zabilježili su podrhtavanje s epicentrom 24 kilometra sjeverno od Sinja.

Intenzitet u epicentru procijenjen je na II-III stupnja EMS ljestvice.

EMSC je izvijestio da je epicentar bio na dubini od 25 kilometra.