Dr. Kaić o cijepljenju: 'Bojim se da su neki širili dezinformacije zbog osobnih interesa'

Povodom Svjetskog i europskog tjedna cijepljenja koji se obilježava svake godine krajem travnja u podcastu ''Bez uputnice'' Net.hr-a gostovao je poznati hrvatski epidemiolog doc. dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med. Poznato je da Hrvatska ima dugu tradiciju cijepljenja, ali i da ista tema u posljednje vrijeme izazova brojne podijeljenosti u društvu.

''Mi smo se stvarno nekad mogli pohvaliti jednim od najboljih cijepnih obuhvata u Europi. Više nije baš tako. Nismo više tako jako dobri u odnosu na druge zemlje, ali još uvijek nam postoci nisu toliko niski kao u nekim susjednim zemljama. Recimo skandinavske zemlje su nas prestigle, Naši su cijepni obuhvati sada negdje oko 90 posto, za većinu cjepiva koja su obuhvaćena programom, a nekada su nam bili na oko 95. No od prošle, pa i pretprošle godine ipak je zabilježen određen porast u odnosu na neke ranije godine'', objašnjava dr. Kaić koji dodaje kako je prvi značajniji trend pada cijepnih obuhvata zabilježen 2011. godine, a najniži su bili 2017. godine.

''Ponekad su i ljudi iz struke širili dezinformacije''

''Teko je reći zašto je do toga došlo baš u to vrijeme, ali rekao bih da su društvene mreže znatno doprinijele širenju dezinformacija. Osim toga putem njih su čak i neki ljudi iz zdravstvene struke ponekad širili dezinformacije o štetnostima cjepiva koje su davno opovrgnute'', objašnjava epidemiolog koji navodi kako u hrvatskoj najniže cijepne obuhvate imamo u dubrovačko-neretvanskoj i splitsko-dalmatinskoj županiji gdje su na nekih 80 posto. Među županijama s najvišim cijepnim obuhvatom su koprivničko-križevačka i krapinsko- zagorska županija koje imaju oko 93 do 94 posto cijepljenih.

''Ima više kategorija skeptičnih ljudi. Jedni su skeptični prema svim cjepivima, zapravo odbijaju bilo kakva cjepiva. Nedavno je zabilježen slučaj djeteta u SAD-u koje je preminulo od ospica, a roditelji su i dalje uvjereni da je dobro što ga nisu cijepili. No postoje i oni koji su samo nepovjerljivi prema cjepivima, jednostavno jer su zabrinuti. Među njima je zapravo najviše roditelja zabrinutih prema cjepivu protiv ospica i rubeole, poznatom kao MO-PA-RU cjepivo koje se djeci daje s otprilike godinu dana. Do toga je došlo zbog nekih informacija kako je ono povezano s razvojem autizma. Ta je teza davno i detaljno opovrgnuta, ali svejedno je se dosta iskorištavalo. Bojim se da su neki to radili čak i za vlastite interese. Da su imali koristi od toga da plaše ljude, iako ja ne mogu shvatiti zašto. I to je dovelo do toga da se taj strah najviše ukorijenio kod roditelja koji su se zabrinuli. Osim toga bilo je i nekih priča o nekim štetnim sastojcima tog cjepiva, poput aluminija, iako njih u ovom MO-PA-RU cjepivu zapravo i nema'', navodi Kaić kako je došlo do pojačane zabrinutosti među roditeljima te cjepivom koje bilježi najveći pad cijepnog obuhvata.

''Cjepivo protiv ospica je najviše na udaru''

''No to je cjepivo protiv ospica i dalje naviše na udaru. Najviše se ljudi boji tog cjepiva, što je zapravo potpuno neopravdano'', ističe Kaić koji objašnjava da se radi o cjepivu koje je u primjeni dugi niz godina. ''S dolaskom Covida i pojavom novih cjepiva, javlja se i velik broj ljudi koji je inače sklon cijepljenju, ali nisu bili skloni cijepljenju protiv Covida'', kaže epidemiolog koji ističe kako je i u tom slučaju bilo puno dezinformacija, ali je i samo cjepivo bilo novo, pa je, smatra, i to doprinjelo skepsi. ''No naša znanja o tom cjepivu neprestano se nasopunjavaju''.

Liječnik također dodaje kako je i pandemija Covida donekle pridonijela skepsi od cijepljenja, ali je u međuvremenu cjepivo protiv Covida dobro prihvaćeno jer se njime uglavnom sada cijepe samo izrazito ugrožene kategorije stanovništva, baš kao i s onim protiv gripe. Smatra kako podijeljenosti u društvu oko ovog pitanja uvijek ima, te će je uvijek biti, te ističe kako je zanimljivo da je najmanje takvih podijeljenosti kada je u pitanju cjepivo protiv gripe, koje je navodi ''zapravo najmanje učinkovito''.

''Ono je jedno od najslabijih cjepiva što se tiče učinkovitosti. Nije ni blizu tako učinkovito u sprečavanju gripe, kao što je cjepivo protiv ospica ili cjepivo protiv tetanusa učinkovito u sprečavanju ospica i tetanusa. Cjepivo smanjuje rizik od gripe. Ovisno od sezone do sezone, ovisno o dobi osobe koja se cijepi, ali bolje nemamo. Kao ni nikakav drugi alat koji bi pomogao smanjiti rizik od gripe. I u tome se struka slaže'', ističe te dodaje kako unatoč tome trebamo cjepivo protiv gripe, koje ima puno različitih vrsta, a može izazvati ozbiljne posljedice kod ugroženih skupina ljudi. Zbog toga se svake godine, a ponekad i nekoliko puta u sezoni objavljuju preporuke vezane za cijepljenje protiv gripe, jer se dio ljudi svakako uspješno zaštiti.

Zašto pad cijepnih obuhvata kada su u pitanju cjepivo protiv ospica ili hripavca može biti opasan i u kolikoj mjeri, koliko je učinkovito cjepivo protiv HPV-a, koje sprječava razvoj šest vrsta raka, kako pokušava pomoći roditeljima koji se boje cijepljenja, te dvoje oko njega, te jesmo li zbog pada cijepnih obuhvata u opasnosti od nekih vrsta epidemija objašnjava dr. kaić. Kako je u posljednje vrijeme došlo do porasta cijepljenja, smatra li kazne kojima se pokušava roditelje potaknuti na cijepljenje učinkovitima i smislenima, te na koji bi se način javnosti trebale prenijeti relevantne informacije o cijepljenju, određenim cjepivima, učinkovitostima i potencijalnim nuspojavama pogledajte u razgovoru.

