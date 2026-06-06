Bulj žestoko o Vladinim mjerama, prozovao i Plenkovića: 'Harač i pljačka!'

Vladine mjere protiv rekordne inflacije na meti su kritika i lijeve i desne oporbe. U Varaždinu su SDP i Možemo predstavili zajedničku kampanju protiv rasta cijena. Siniša Hajdaš Dončić poručio je da stabilnost države ne znači samo dobre makroekonomske pokazatelje nego, prije svega, društvo u kojem građani mogu živjeti dostojanstveno:

"Država nije stabilnost na press konferenciji. Stabilnost je kad građani mogu mirno i dostojanstveno živjeti, kad nema 'preko reda', kad smo svi jednaki i kad je država jednaka za sve", rekao je.

U Splitu je saborski zastupnik Miro Bulj poručio kako su nove mjere protiv inflacije harač i pljačka obrtnika i poduzetnika iznajmljivača te da se najveći teret prebacuje na one koji imaju najmanje.

"Harač i pljačka obrtnika i poduzetnika, iznajmljivača koji ovdje žive od svoga rada, 266 posto podiže poreze i namete tim ljudima dok Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i pol eura godišnje dobiti", rekao je Bulj.

A koliko su poskupljenja utjecala na ponašanje hrvatskih građane, štede li više, troše li manje i čega smo se najviše odrekli zbog rekordne inflacije - rezultate ekskluzivnog istraživanja donosimo u RTL-u Danas u 19 sati.