Dugine zastave i povici na Trgu bana Jelačića, Keleminec dočekao Povorku ponosa: 'Sotone'

Šarenim zastavama, transparentima i glasnim porukama za ravnopravnost sudionici 25. Povorke ponosa prošli su u subotu središtem Zagreba. Pod sloganom "Korak po korak, iskorak!" tisuće okupljenih krenule su sa Zrinjevca prema Parku dr. Franje Tuđmana, gdje je će se održati prosvjedni i svečani skup.

Prizore s Povorke ponosa pogledajte u našoj GALERIJI.

Među sudionicima su i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlaet, dok su na Trgu bana Josipa Jelačića povorku dočekali članovi Autohtone Hrvatske stranke prava predvođeni Draženom Kelemincem, noseći HOS-ove zastave i zastave s prvim bijelim poljem.

Organizatori su i ove godine poslali poruke o važnosti zaštite prava LGBTIQ osoba, upozoravajući da se stečene slobode ne smiju uzimati zdravo za gotovo.

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Polako pristižu u Park

17.15 - Povorka ponosa stigla na Trg Franje Tuđmana. Uskoro počinje prosvjedni i svečani skup.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na Trgu ih je dočekao Keleminec s pripadnicima

16.02 - Predsjednik Autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec sa desetak stranačkim kolegama okupio se na Trgu, gdje dočekuju povorku noseći HOS-ove zastave i zastave s prvim bijelim poljem. Okruženi jakim policijskih snagama, zasad nije bilo nikakvih problema.

"EU jednako je Jugoslavija" i "Sotone", uzvikivali su povorci, dok su im oni odgovarali sa "Svi smo mi antifaštiti".

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Tomašević: 'Želim da svi budu dobrodošli'

15.38 - Među sudionicima su i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sa svojim zamjenikom Lukom Korlaetom. Istaknuo je važnost povorke te se osvrnuo i na skidanje zastava po Zagrebu.

"Bitno nam je dati političku podršku s obzirom na i dalje prisutnu, kod nekih pojedinaca, homofobiju. Nažalost, vidjeli smo ovih dana i skidanje zastava koje se postavljaju desetljećima, a ne otkad sam ja gradonačelnik. U tom smislu naravno da je bitno poslati poruke podrške", rekao je Tomašević. Nadodao je da želi da "Zagrebu bude grad u kojem su svi dobrodošli", odnosno gdje su sve razlike dobrodošle i da one nikoga ne ugrožavaju.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Ranije danas

Okupljanje za 25. Povorku ponosa počelo je na zagrebačkom Zrinjevcu pod sloganom "Korak po korak, iskorak!". Sudionici su se prije početka povorke okupili uz glazbu, zastave duginih boja i transparente s porukama podrške ljudskim pravima i jednakosti.

U proglasu objavljenom uoči povorke organizatori su poručili kako se više od dva desetljeća bore za dostojanstvo, prava i vidljivost LGBTIQ zajednice te upozorili na probleme s kojima se pripadnici zajednice i dalje susreću.

Posebno su istaknuli pitanje posvajanja djece u istospolnim obiteljima, položaj interspolnih i nebinarnih osoba te postupak promjene spola u dokumentima, za koji smatraju da je i dalje ponižavajući i dehumanizirajući.

Ovogodišnja povorka snažno je naglasila i protivljenje militarizaciji društva te uvođenju vojnog roka. Organizatori poručuju da se zalažu za društvo jednakosti, solidarnosti i ljudskih prava, bez diskriminacije i isključivosti.