Jubilarna 25. Povorka ponosa prošla centrom: 'Ovo je jedan od najvažnijih ljudskih prosvjeda'

U DUGINIM BOJAMA /

Istodobno je u Zagrebu u tijeku 25. Povorka LGBTIQ zajednice "Korak po korak, koja je počela nešto kasnije, u 14 sati okupljanjem u parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog te su od 15.30 krenuli gradskim ulicama preko središta grada i Jelačićevog trga sve do Parka dr. Franje Tuđmana. Ondje će za oko sat vremena održati prosvjedni i svečani skup s kojeg će kao i svake godine poslati poruke javnosti i vladajućima.

"Ovdje sam 4. put, mislim da je ovo jedan od najvažnijih ljudskih prosvjeda u povijesti općenito i u Hrvatskoj svakako", rekao je organizator Zagreb Pridea Martin Petrinović.

"Ovakvi eventi su bitni zbog diskriminacije koju osjećamo svaki dan", poručio je Kleo iz Sjeverne Makedonije.

"Zato što je ovo demokracije, zato što trebamo štiti svačije pravo da se izrazi na način na koji se želi izražavati", rekla je Anita iz Zagreba na pit zašto je važno podržati Povorku ponosa.

RTL-ova Ana Mlinarić javila se uživo s zagrebačke povorke ponosa i donijela sve detalje.