Simptome je pripisivala stresu, no dijagnoza ju je šokirala: 'Mislila sam da ću umrijeti'

Annie De'Ath, 58-godišnja majka dvoje djece iz Engleske, isprva je zdravstvene probleme i gubitak apetita pripisivala stresu. Međutim, stvarna dijagnoza bila je znatno ozbiljnija.

Kako prenosi Mirror, nakon što su joj liječnici dijagnosticirali rak gušterače, Annie traži mogućnost liječenja u specijaliziranoj klinici u Portugalu.

Početni simptomi i suočavanje s dijagnozom

Prvi simptomi pojavili su se u siječnju, tijekom prodaje kuće, zbog čega ih je pripisala stresnom razdoblju života. "Mislila sam da je to zbog stresa, no kći me nagovorila da odem liječniku", prisjetila se Annie.

Sredinom veljače, liječnik opće prakse uputio ju je na ultrazvuk, koji je otkrio masu na gušterači. "Bilo je razarajuće. Mislila sam da ću umrijeti sljedeći dan. Inače sam vrlo zdrava – nikada u životu nisam uzela dan bolovanja. Nikada nisam čak ni prehlađena", ispričala je.

Nakon niza pretraga koje je obavila u ožujku, već sljedeći mjesec započela je s kemoterapijom. "Ugradili su mi port-a-cath u prsa za primanje kemoterapije, a liječenje je započelo dok je rana još bila svježa, što je bilo grozno", opisala je.

"Šest mjeseci, svaki drugi tjedan, morate sjediti u bolnici cijeli dan. No, kod ove vrste raka, operacija je jedina stvarna šansa za izlječenje. Inače ga kemoterapija samo drži pod kontrolom", objasnila je Annie.

Foto: Shutterstock

Na operaciju mora u Portugal

Zbog složenosti njezinog tumora, liječnici u Ujedinjenom Kraljevstvu operaciju nisu smatrali mogućom opcijom. Ipak, nada se pojavila nakon konzultacija s profesorom Markusom Buchlerom iz centra za rak gušterače Botton-Champalimaud Pancreatic Cancer Centre u Lisabonu.

Tijekom videopoziva prošlog mjeseca, ovaj svjetski priznati stručnjak potvrdio je kako smatra da je operacija izvediva. Međutim, Annie se mora odmah vratiti kemoterapiji kako bi se rast tumora stavio pod kontrolu.

"Moramo smanjiti tumorske markere na određenu razinu i tada će me operirati. Nije preporučljivo operirati tumor koji raste, stoga moram odmah otputovati, čim markeri dosegnu ciljanu vrijednost", pojasnila je.

Budući da ukupni troškovi liječenja znatno premašuju njezine financijske mogućnosti, kolege iz škole Sackville u Hildenboroughu, gdje Annie radi kao asistentica u nastavi više od 15 godina, pokrenuli su humanitarnu akciju kako bi joj pomogli pokriti troškove koji dostižu gotovo 30.000 eura.

Odlučna Annie poručuje: "Jednostavno ne mogu odustati. Trudim se biti pozitivna, puno hodam i pokušavam ostati aktivna. Dajem sve od sebe, to je jedino što možete, zar ne? U bilo kojoj životnoj situaciji."

Na temelju svojeg iskustva, uputila je i upozorenje drugima: "Ne ignorirajte signale. Volim jesti, vitka sam i aktivna, ali obožavam hranu, pa su mi gubitak apetita i mučnina bili neobični."

"Pitala sam se što se događa. Simptomi mogu biti i puno brojniji, ali poanta je da ne ignorirate ništa što je neuobičajeno za vaše tijelo. Otiđite na pregled i provjerite o čemu se radi", zaključila je.

