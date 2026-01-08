Vozač Čistoće pozitivan na kokain, ali neće dobiti otkaz: 'Sada ide na godišnji...'

Jedan od vozača splitske komunalne tvrtke "Čistoća" na redovitom testiranju na opijate bio je pozitivan na kokain, objavila je u srijedu Slobodna Dalmacija.

"Liječnica mu je do završetka liječenja dala zabranu upravljanja vozilom", kazao je direktor tvrtke Andrija Čaljkušić i dodao da je sa zaposlenikom obavljen razgovor.

"Osim mene, bio je prisutan i njegov rukovoditelj, voditelj Tehničke službe. Upoznat je s važnošću izlječenja i mogućim posljedicama koje se tiču radnog mjesta", dodao je Čaljkušić.

Neće dobiti otkaz

Dodaje da će vozač sada iskoristiti godišnji odmor, a nakon toga bi trebao postupati po uputama liječnice.

Slobodna Dalmacija piše da radnik ne bi trebao dobiti otkaz, barem ako se slučaj ne ponovi. Ipak trebat će postupati po uputama liječnice, a do dovršetka liječenja ne smije sjedati za volan.

