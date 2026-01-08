FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOK U SPLITU /

Vozač Čistoće pozitivan na kokain, ali neće dobiti otkaz: 'Sada ide na godišnji...'

Vozač Čistoće pozitivan na kokain, ali neće dobiti otkaz: 'Sada ide na godišnji...'
×
Foto: Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija

Vozač će sada iskoristiti godišnji odmor, a nakon toga bi trebao postupati po uputama liječnice

8.1.2026.
8:22
Erik Sečić
Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedan od vozača splitske komunalne tvrtke "Čistoća" na redovitom testiranju na opijate bio je pozitivan na kokain, objavila je u srijedu Slobodna Dalmacija.

"Liječnica mu je do završetka liječenja dala zabranu upravljanja vozilom", kazao je direktor tvrtke Andrija Čaljkušić i dodao da je sa zaposlenikom obavljen razgovor.

"Osim mene, bio je prisutan i njegov rukovoditelj, voditelj Tehničke službe. Upoznat je s važnošću izlječenja i mogućim posljedicama koje se tiču radnog mjesta", dodao je Čaljkušić.

Neće dobiti otkaz 

Dodaje da će vozač sada iskoristiti godišnji odmor, a nakon toga bi trebao postupati po uputama liječnice.

Slobodna Dalmacija piše da radnik ne bi trebao dobiti otkaz, barem ako se slučaj ne ponovi. Ipak trebat će postupati po uputama liječnice, a do dovršetka liječenja ne smije sjedati za volan. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske obveze građana: Policija kontrolira, kazne nisu male

SplitčistoćaKokain
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOK U SPLITU /
Vozač Čistoće pozitivan na kokain, ali neće dobiti otkaz: 'Sada ide na godišnji...'