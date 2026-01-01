Zadobila teške ozljede: Šokantni detalji o vozaču koji je udario djevojčicu pa pobjegao

Brodsko-posavska policija u četvrtak ujutro uhitila je vozača koji je na Staru godinu u Slavonskom Brodu automobilom udario u djevojčicu (16) pa pobjegao s mjesta prometne nesreće.

Policija je na mjestu nesreće obavila očevid koji je utvrdio da je vozač naletio na 16-godišnjakinju koja je prelazila pješački i potom pobjegao.

Djevojčica je zadobila teške tjelesne ozljede te se trenutačno nalazi na liječenju u bolnici u Slavonskom Brodu.

Ranije vozio pijan, imao zabranu

Tijekom obavljanja očevida, policija je pronašla tragove vozila na temelju kojih su izvršili provjere više modela vozila. Operativnom radom potom su utvrdili da je nesreću skrivio vozač rođen 1970. godine, recidivist od ranije poznat policiji zbog kršenja prometnih propisa, poput vožnje pod utjecajem alkohola.

Također je utvrđeno da je vozio iako je od ranije imao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Isto tako, policija je od muškarca uzela uzorke zbog analize na prisutnost opijata u organizmu.

Protiv osumnjičenog policija podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i kazneno djelo nepružanja pomoći iz Kaznenog zakona.

Liječnik pružio pomoć

Podsjetimo, policiji je dojavu o nesreći u Ulici Nikole Zrinskog zaprimila oko 21.20 sati, nakon čega su pojurili na teren.

Ozlijeđenoj djevojčici pomoć je prvo pružio liječnik iz Slavonskog Broda koji se slučajno zatekao na licu mjesta. Ubrzo je stigla i Hitna koja je curicu prebacila u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu gdje su joj liječnici pružili daljnju pomoć.

