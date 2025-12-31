FREEMAIL
IMA OČEVIDACA /

Horor u Slavonskom Brodu: Pokosio djevojčicu autom i pobjegao!

Horor u Slavonskom Brodu: Pokosio djevojčicu autom i pobjegao!
Foto: Marko Seper/pixsell/ilustracija

Hitna pomoć prevezla je djevojčicu u bolnicu, a težina ozljeda još se ne zna

31.12.2025.
22:54
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Marko Seper/pixsell/ilustracija
Na Staru godinu se nakon 21 sat u Slavonskom Brodu, u neposrednoj blizini raskrižja Štamparove i Zrinske ulice, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je vozač osobnog vozila naletio na djevojčicu staru oko 15 godina.

Nakon naleta, vozač se nije zaustavio niti je pružio pomoć ozlijeđenoj djevojčici, već je pobjegao s mjesta nesreće, objavljio je portal sbonline.

Prema iskazima očevidaca, djevojčica je navodno zadobila teške ozljede te je u izrazito lošem stanju ležala na kolniku. Prvu pomoć pružio joj je liječnik iz Slavonskog Broda koji se u tom trenutku slučajno zatekao na mjestu nesreće.

Nedugo potom na mjesto događaja stigla jeHina, koja je ozlijeđenu djevojčicu prevezla u bolnicu u Slavonskom Brodu. Ne zna se o kakvim je ozljedama riječ. 

Policija je odmah pokrenula intenzivnu potragu za vozačem i vozilom uključenim u ovu nesreću.

POGLEDAJTE VIDEO Provjerili smo kakvo je stanje u centru 112: 'Tijekom večeri je porastao broj poziva...'

PrometnaSlavonski BrodOzlijeđena Djevojčica
IMA OČEVIDACA /
Horor u Slavonskom Brodu: Pokosio djevojčicu autom i pobjegao!