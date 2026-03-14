30 PREVARA /

Pao serijski muljator iz Slavonije: Ljudima 'izmuzao' 17.000 eura, svaki put je prodavao istu priču

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

14.3.2026.
14:50
Hina
Uhićen je 60-godišnjak s osječkog područja, a policija ga sumnjiči za 30 kaznenih djela prijevare putem društvenih mreža i za jedno kazneno djelo pranja novca.

Sumnja se da je tijekom 2024. i 2025. kaznena djela počinio na području više policijskih uprava, u gotovo cijeloj Hrvatskoj, a kriminalističko istraživanje provele su policijske uprave virovitičko-podravska i osječko-baranjska.

Kako u subotu izvijestili iz Policijske uprave virovitičko-podravske, osumnjičeni je samostalno ili s nepoznatom osobom putem društvenih mreža objavljivao oglase u kojima je nudio brze kredite ili pozajmice s niskom kamatnom stopom.

'Muljanje' s kreditima

U komunikaciji s oštećenima dovodio ih je u zabludu da će im biti odobreni traženi krediti, a u nekim slučajevima se predstavljao kao osoba koja ih je navodno odabrala za nasljednike svoje imovine.

Na taj način oštećeno je 30 osoba, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 17.000 eura.

Osumnjičeni je uhićen te je, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

Iz policije upozoravaju građane na oprez u slučajevima kad im se javljaju nepoznate osobe tvrdeći kako su upravo oni odabrani za nasljednike određene imovine ili novčanih sredstava, iako s tom osobom nikada ranije nisu bili u kontaktu.

