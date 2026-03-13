Mjesecima mu je uplaćivala novac, pa ostala bez 8000 eura

Policijska postaja Slatina zaprimila je kaznenu prijavu 67-godišnjakinje zbog sumnje na prijevaru povezanu s ulaganjem u kriptovalute, a oštećena je ostala bez gotovo 8000 eura, izvijestili su u petak iz PU Virovitičko-podravske.

Prema policijskim informacijama, oštećena je u studenome 2025. na internetu pronašla oglas u kojem se nudila zarada ulaganjem u kriptovalute. Nakon što je u oglas upisala tražene podatke, putem elektroničke pošte zaprimila je poveznicu za aktivaciju.

Ubrzo ju je kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao njezin menadžer te ju je gotovo svakodnevno uvjeravala u mogućnost ostvarivanja velike dobiti. Vođena tim obećanjima, žena je u više navrata putem internetskog bankarstva uplaćivala novac, a kasnije i putem vaučera.

Uplatila gotovo 8000 eura

Nakon određenog vremena javila joj se druga osoba koja se predstavila kao bankar i rekla da za isplatu navodne dobiti mora uplatiti porez. Oštećena je potom ponovno putem vaučera uplatila traženi iznos, a nakon novog poziva i dodatni iznos za navodne naknade.

U razdoblju od studenoga 2025. do ožujka 2026. godine žena je na taj način uplatila ukupno 7.790 eura.

Policija upozorava građane da budu posebno oprezni prilikom ulaganja putem interneta i posebice da ne vjeruju oglasima koji obećavaju brzu i sigurnu zaradu bez rizika.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Saucha izasao iz Kaznionice u Turopolju blurrano ispravni