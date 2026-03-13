Preselila u najsigurniju zemlju pa otišla nakon sedam mjeseci: 'Počela sam gubiti razum'

Hannah Hamar (27) australska influencerica i veterinarska tehničarka, donijela je odluku o preseljenju u inozemstvo. Poduzela je značajne životne korake: spakirala se, prekinula dugogodišnju vezu i napustila posao kako bi započela novi život na Islandu, u zemlji koja od 2008. godine nosi titulu najsigurnije na svijetu.

Međutim, njezina idealizirana predodžba o životu ondje ubrzo je dovedena u pitanje te je nakon samo sedam mjeseci rezervirala povratnu kartu za Australiju.

Želja za povratkom korijenima

Glavni motiv za preseljenje bila je želja za istraživanjem vlastitih korijena. Njezina majka je Islanđanka koja se u Australiju preselila u svojim 30-im godinama. "Osjećala sam snažan poriv da se preselim na Island", objasnila je.

Zahvaljujući majčinim kontaktima, što je u zemlji s populacijom od oko 300.000 stanovnika od značajne važnosti, uspjela je dobiti posao i prije dolaska. Činilo se kako su svi preduvjeti za početak novog života bili ispunjeni.

Početak je bio, prema njezinim riječima, izvanredan. Uživala je u prirodnim ljepotama i jedinstvenim iskustvima, poput planinarenja po aktivnom vulkanu. Ipak, ubrzo su se pojavili izazovi koji su značajno utjecali na njezino mentalno zdravlje.

Mrak, izolacija i nesanica

Ključan razlog njezina povratka bili su ekstremni zimski uvjeti na Islandu, ponajprije gotovo potpuni nedostatak dnevnog svjetla. "Iskreno, najveći razlog zašto sam rezervirala let i odlučila se vratiti kući bio je san. Nisam se mogla nositi s nesanicom", priznala je. Poremećen ritam spavanja, u kombinaciji s osjećajem izolacije zbog nedostatka bliskog kruga prijatelja i obitelji, doveo ju je do krajnjih granica izdržljivosti.

"Osjećala sam se jako usamljeno. Povrh toga što sam bila neispavana, mislim da sam počela pomalo gubiti razum", izjavila je. Održavanje optimizma u takvim uvjetima, uz kroničnu neispavanost, pokazalo se gotovo nemogućim.

Osim problema sa snom, Hannah je doživjela i značajan kulturološki šok. Iako Islanđane opisuje kao srdačne ljude nakon što se prevlada početna suzdržanost, priznala je da je uspostavljanje bliskih kontakata predstavljalo izazov. "Ljudi nisu toliko otvoreni i pristupačni kao u Australiji. Nitko vas ne pozdravlja na ulici", rekla je i dodala kako je jezična barijera dodatno otežavala socijalizaciju.

Kultura izlazaka

YouTuberica kaže da je nakon dolaska shvatila kako je kultura izlazaka na Islandu uvelike povezana s tzv. "hook-up" kulturom, odnosno neobaveznim odnosima. Iako priznaje da je i u Australiji imala neka loša iskustva s izlascima, iznenadila ju je razlika u načinu na koji ljudi ondje pristupaju vezama.

"Na početku je sve prilično opušteno – svi su prijatelji, možda zajedno završe u krevetu nakon izlaska, a tek ako se kasnije pokaže da im se netko stvarno sviđa, tada eventualno započnu proces upoznavanja i izlazaka. Mislim da je to dosta drukčije nego u Australiji", objasnila je.

Dodaje kako su njezine prijašnje veze u Australiji uglavnom započinjale formalnije: "U Australiji je to obično jasnije – ako ti se netko sviđa, pokažeš svoje namjere, ode se na spoj i onda se postupno ide dalje kroz odnos. Ne počinje sve s neobaveznim odnosom pa tek onda prelazi na ostalo. O tome sam razgovarala i s mnogim ljudima koji žive na Islandu i oni su mi potvrdili da je to ondje prilično uobičajeno."

Visoki troškovi života

Dodatnu prepreku predstavljali su iznimno visoki troškovi života. Cijene namirnica, kako tvrdi, bile su dvostruko, pa čak i trostruko više nego u Australiji. Zbog toga je njezina prehrana postala vrlo ograničena. "Prehrana mi se svela na najjeftinije meso i nezdravu, prerađenu hranu. Nisam si mogla priuštiti svježe voće i povrće", ispričala je za Mirror. Izlasci u restorane bili su nedostupan luksuz.

Na njezinu odluku o povratku utjecali su i surovi vremenski uvjeti. Narančasta i crvena meteorološka upozorenja, koja signaliziraju ekstremne i opasne vremenske prilike, česta su pojava i nerijetko ograničavaju kretanje. "Vrijeme na Islandu je okrutna gospodarica. Morate biti jako oprezni", kazala je, opisujući jedan let tijekom snažnog nevremena kao "najstrašnije iskustvo u životu".

Nakon sedam mjeseci, Hannah je zaključila da život u najsigurnijoj zemlji svijeta sa sobom nosi izazove na koje nije bila spremna.

