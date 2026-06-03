Redatelj žestoko udario po preminulom Valu Kilmeru: 'Najgora osoba koju sam ikad upoznao'

Više od godinu dana nakon smrti holivudskog glumca Val Kilmer, redatelj Adam Marcus izazvao je veliku pozornost oštrim kritikama koje je javno uputio na njegov račun.

Marcus, koji je s Kilmerom surađivao na akcijskom trileru Conspiracy, na društvenim je mrežama objavio niz poruka u kojima je pokojnog glumca opisao kao "najgoru osobu koju je ikada upoznao". Objave su u međuvremenu obrisane, no prenio ih je Entertainment Weekly.

Foto: Sony Pictures Collection Collection/Everett/Profimedia

"Najgore ljudsko biće koje sam ikada upoznao... a to zaista puno govori", napisao je redatelj, dodajući da nema problema govoriti negativno o nekome tko je preminuo.

Osvrnuo se i na moguće kritike zbog svojih riječi.

"Za sve vas koji kolutate očima zbog one priče da o mrtvima treba govoriti samo dobro – zaboravite to. Da je danas netko napravio desetinu onoga što je on radio na mom setu, bio bi otkazan u tren oka", poručio je Marcus.

Glumac je preminuo u travnju 2025. godine od posljedica upale pluća. Iako je tijekom karijere stekao milijune obožavatelja, godinama su ga pratile i priče o teškoj naravi na filmskim setovima.

Redatelj Joel Schumacher, koji je s njim radio na filmu 'Batman Forever', svojedobno ga je opisao kao "djetinjastog i nemogućeg za suradnju", pa čak i kao "psihološki poremećenu osobu".

Kilmer je na takve kritike odgovorio još 2003. godine u intervjuu za Rolling Stone, priznavši da je ponekad bio nepromišljen u načinu na koji je pristupao poslu.

"Bio sam nemaran u načinu na koji sam gledao svoj posao", rekao je tada, no istaknuo je kako vjeruje da će istina na kraju uvijek prevladati.

U dokumentarcu Val iz 2021. godine također je priznao da se ponekad ponašao loše, pa čak i neobično prema nekim ljudima, ali je naglasio da zbog toga nema žaljenja.