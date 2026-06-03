FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROBLEMATIČAN ZA SURADNJU /

Redatelj žestoko udario po preminulom Valu Kilmeru: 'Najgora osoba koju sam ikad upoznao'

Redatelj žestoko udario po preminulom Valu Kilmeru: 'Najgora osoba koju sam ikad upoznao'
×
Foto: MPP/Bestimage/Profimedia

Glumac je preminuo u travnju 2025. godine od posljedica upale pluća. Iako je tijekom karijere stekao milijune obožavatelja, godinama su ga pratile i priče o teškoj naravi na filmskim setovima

3.6.2026.
9:17
Hot.hr
MPP/Bestimage/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Više od godinu dana nakon smrti holivudskog glumca Val Kilmer, redatelj Adam Marcus izazvao je veliku pozornost oštrim kritikama koje je javno uputio na njegov račun.

Marcus, koji je s Kilmerom surađivao na akcijskom trileru Conspiracy, na društvenim je mrežama objavio niz poruka u kojima je pokojnog glumca opisao kao "najgoru osobu koju je ikada upoznao". Objave su u međuvremenu obrisane, no prenio ih je Entertainment Weekly.

Redatelj žestoko udario po preminulom Valu Kilmeru: 'Najgora osoba koju sam ikad upoznao'
Foto: Sony Pictures Collection Collection/Everett/Profimedia

"Najgore ljudsko biće koje sam ikada upoznao... a to zaista puno govori", napisao je redatelj, dodajući da nema problema govoriti negativno o nekome tko je preminuo.

Osvrnuo se i na moguće kritike zbog svojih riječi.

"Za sve vas koji kolutate očima zbog one priče da o mrtvima treba govoriti samo dobro – zaboravite to. Da je danas netko napravio desetinu onoga što je on radio na mom setu, bio bi otkazan u tren oka", poručio je Marcus.

Glumac je preminuo u travnju 2025. godine od posljedica upale pluća. Iako je tijekom karijere stekao milijune obožavatelja, godinama su ga pratile i priče o teškoj naravi na filmskim setovima.

Redatelj Joel Schumacher, koji je s njim radio na filmu 'Batman Forever', svojedobno ga je opisao kao "djetinjastog i nemogućeg za suradnju", pa čak i kao "psihološki poremećenu osobu".

Kilmer je na takve kritike odgovorio još 2003. godine u intervjuu za Rolling Stone, priznavši da je ponekad bio nepromišljen u načinu na koji je pristupao poslu.

"Bio sam nemaran u načinu na koji sam gledao svoj posao", rekao je tada, no istaknuo je kako vjeruje da će istina na kraju uvijek prevladati.

U dokumentarcu Val iz 2021. godine također je priznao da se ponekad ponašao loše, pa čak i neobično prema nekim ljudima, ali je naglasio da zbog toga nema žaljenja.

 

 

Val KilmerGlumacRedatelj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike