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HOROR /

Uznemirujuća snimka: Influencer likvidiran u prijenosu uživo! Upucao ga je u glavu

Uznemirujuća snimka: Influencer likvidiran u prijenosu uživo! Upucao ga je u glavu
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Foto: x/screenshot

Društvenim mrežama širi se iznimno uznemirujuća snimka ubojstva, koju nećemo objaviti, a koja prikazuje kako muškarac puca influenceru u glavu

5.8.2026.
14:48
danas.hr
x/screenshot
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Meksički influencer César Gastélum ubijen je utorak navečer tijekom prijenosa uživo na TikToku, javlja BBC

S dvojicom prijatelja snimao je prijenos uživo ispred restorana brze hrane u četvrti Tres Ríos u sjevernom gradu Culiacánu, kada su mu prišla dvojica muškaraca na motociklu, a jedan od njih pucao je u njega iz neposredne blizine.

On i prijatelji nosili su jarko narančaste jakne i torbe kakve obično koriste dostavljači. Policija je zato isprva pomislila da je ubijen dostavljač, ali kasnije su utvrdili da je riječ o Gastélumu.

Policija i forenzičari ogradili su mjesto zločina te analiziraju čahure i snimke nadzornih kamera u potrazi za tragovima. Zasad nitko nije uhićen, a dvojica muškaraca na motociklu pobjegla su s mjesta događaja.

Društvenim mrežama širi se iznimno uznemirujuća snimka ubojstva, koju nećemo objaviti, a koja prikazuje kako muškarac puca influenceru u glavu. 

Prošle godine ubijena djevojka 

Ne zna se je li itko prijetio Gastélumu, influenceru koji je na TikToku imao više od pola milijuna pratitelja i uglavnom objavljivao humoristične videozapise. Isto tako, na svom Instagram profilu često je objavljivao fotografije s putovanja i noćnih izlazaka ili pozirao ispred luksuznih automobila.

U jednoj od objava mogao se vidjeti na grobu Leobarda Aispura, influencera poznatog pod nadimkom "El Gordo Peruci". Aispuro je ubijen u prosincu 2024. godine, a policija je navela da je njegovo ubojstvo možda povezano s rivalstvom između dviju zaraćenih frakcija kartela Sinaloa.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je u Meksiku ubijen influencer s društvenih mreža. Prošle godine 23-godišnja Valeria Márquez ubijena je hicima iz vatrenog oružja u kozmetičkom salonu dok je prenosila uživo na TikToku.

MeksikoInfluencerUbijen
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