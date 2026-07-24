Influencerica (30) preminula zbog estetskog zahvata: Iza sebe ostavila kćer od šest godina

Meksička influencerica i majka šestogodišnje djevojčice preminula je tijekom estetskog zahvata, piše El Universal. Vijest o smrti Adriane Garcie (30) iznenadila je pratitelje te pokrenula brojne komentare i otvorila pitanja o današnjim idealima ljepote.

Potraga za savršenstvom

Influencerica, koju je na Instagramu pratilo više od 47 tisuća ljudi, bila je poznata po objavama o svom životnom stilu, modi i obiteljskim trenucima. Njezina posljednja objava, podijeljena 1. srpnja, prikazivala je fotografije s putovanja. Tri tjedna kasnije, vijest o njezinoj smrti potvrdila je tvrtka Drop Shop, s kojom je surađivala. Prema medijskim izvješćima, García je preminula od komplikacija tijekom estetskog zahvata u privatnoj klinici u Culiacánu. Vlasti provode istragu o slučaju koji je skrenuo pozornost na rizike estetske kirurgije.

Podijeljene reakcije pratitelja

Objava o Adrianinoj smrti izazvala je podijeljene reakcije. Dok su mnogi izrazili sućut obitelji, posebno njezinoj kćeri, komentari su se brzo pretvorili u raspravu o njezinoj odluci. "Tužno je što je njezina kći vjerojatno mislila da je ona najljepša žena na svijetu. Srce mi se slama zbog djeteta", napisala je jedna korisnica.

S druge strane, mnogi su njezinu odluku smatrali neodgovornom. "Ostavila je kćer bez majke zbog novih obraza", stoji u jednom od oštrijih komentara. Dio pratitelja iskoristio je priliku za širu društvenu kritiku. "Rizik je previsok. Da, slobodni smo činiti što želimo sa svojim tijelima, ali je li doista vrijedno toga?", upitao je jedan korisnik, dok je drugi zaključio: "Ove su smrti mogle biti izbjegnute da smo samo naučili ponovno voljeti sebe onakvima kakvi jesmo".