Poznato gdje odlazi Toni Fruk: Europski velikan je ozbiljno 'zagrizao'

Toni Fruk je i u ulazu Rijeke u novu sezonu ponovno bio ključni igrač te junak pobjede Rijeke 1:0 u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige protiv Derry Cityja.

Navijači su sretni dokle god je Fruk u njihovom dresu, ali već dan nakon utakmice pojavila se nova glasina oko njegovog transfera. Kako piše Germanijak, Ajax je novi klub koji se spominje kao njegova moguća sljedeća destinacija.

Interes Paris FC-a i dalje postoji, no francuskom klubu dovođenje Rijekina veznjaka očito nije prioritet koji mora riješiti pod svaku cijenu. S druge strane, iz Nizozemske stižu informacije da Ajax želi što prije postići dogovor s Rijekom.

Fruk, dakako, nije jedini ofenzivni veznjak koji se spominje u kontekstu Ajaxa. Tu je još i donedavni igrač Reala Dani Ceballos koji ima slobodne papire, ali bi sigurno imao veća potraživanja oko plaće, baš kao i Marokanac Azzedine Ounahi, s tim da je on ipak nešto defenzivnije nastrojen tip veznjaka od Fruka.

Kopljanici gađaju

Zanimljivo je da Kopljanici baš na mjestu desetke, prirodnoj poziciji Tonija Fruka, imaju Izraelca Oscara Gloukha, mladića kojeg su prošle godine doveli iz Red Bull Salzburga za 15 milijuna eura.

Doduše, za razliku od 22-godišnjeg fantaziste, Fruk može igrati i kao osmica, kao krilo, famozna lažna devetka, što mu sve, na neki način, povećava cijenu.

Toni Fruk u dresu Rijeke ima 97 odigranih utakmica, 25 golova i 28 asistencija.