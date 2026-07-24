Sprema li se odlazak s Rujevice? Prvotimac Rijeke velika je želja europskih klubova

Rijeka je pobjedom protiv Derry Cityja otvorila europsku sezonu, no na Rujevici još uvijek traje slaganje momčadi za nove izazove. Pretprošli hrvatski prvak nalazi se u procesu definiranja kadra, a čini se kako bi klub mogao napustiti jedan od standardnih prvotimaca, Ante Oreč.

Prema informacijama Sportskih novosti, za mladog desnog beka već su stigli konkretni upiti i ponude iz Poljske i Češke. Ipak, u Rijeci zasad nisu spremni prihvatiti bilo kakvu ponudu jer smatraju kako Orečeva vrijednost premašuje dosadašnje iznose koji su se spominjali.

Na Rujevici navodno očekuju ponudu od oko tri milijuna eura, iznos ispod kojeg nisu spremni ulaziti u ozbiljne pregovore. Klub pritom nije pod pritiskom prodaje jer Oreč ima ugovor do ljeta 2028. godine, što Rijeci omogućuje da mirno čeka ponudu koja će zadovoljiti njihove financijske zahtjeve.

Ni sam igrač, prema dostupnim informacijama, ne želi pod svaku cijenu napustiti Rijeku. Oreč bi odlazak iz kluba razmatrao samo u slučaju transfera u neku od jačih europskih liga, što dodatno usporava eventualni dogovor.

U riječkom klubu vjeruju kako 22-godišnjak još nije dosegnuo svoj puni potencijal te da bi mu vrijednost mogla dodatno porasti, posebno kroz nastupe u europskim natjecanjima. Prema podacima Transfermarkta, Oreč trenutačno vrijedi dva milijuna eura, dok Rijeka za njegov odlazak navodno traži milijun više.