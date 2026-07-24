Europa gori: Više od 80 tisuća ljudi bježi pred požarima, pomaže i hrvatski kanader

IZVANREDNO STANJE /

Više od 80 tisuća ljudi prisiljeno je na bijeg od velikih požara koji bjesne Europom. Najteže je u Francuskoj i Španjolskoj. Gore šume i kuće, u Francuskoj je evakuiran cijeli poluotok, a Španjolska je uvela izvanredno stanje.

Obje zemlje zatražile su pomoć, a požare gase i piloti hrvatskog kanadera.

Manje od 70 kilometara od Madrida plamen guta kuće, a stanovnici bježe s osnovnim stvarima u automobilima. U madridskoj regiji evakuirano je najmanje 20 tisuća ljudi, a dva šumska požara spojila su se u jedan veliki. Treći je, prema navodima lokalnih službi, na rubu spajanja s njima.

"Bio je ogroman vatreni oblak i da sam zakasnio samo pet minuta, sve bi nas progutalo. Moja supruga je inzistirala da odmah krenemo i to se pokazalo presudnim", rekao je Enrique Martin iz Cebrerosа.

Dramatično je i u Francuskoj, gdje je izgorjelo 12 i pol tisuća hektara šume, a evakuirano je oko 60 tisuća ljudi. Među evakuiranim područjima je i cijeli poluotok Cap Ferret, poznata turistička destinacija.

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