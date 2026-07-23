Buktinja progutala tisuće hektara u Europi: U Francuskoj evakuirano više od 10.000 ljudi

Više od 10.000 ljudi evakuirano je tijekom noći na jugozapadu Francuske nakon što je brzošireći požar zahvatio 2000 hektara zemlje zapadno od grada Bordeauxa, rekli su lokalni dužnosnici u četvrtak.

Francuski mediji navode da je broj evakuiranih oko 12.000, a među njima je oko 10.000 turista.

Podaci pokazuju da su šumski požari u Europi ove godine već spalili više zemlje nego što je godišnji prosjek u posljednja dva desetljeća.

Kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu ove godine je pretrpio tri praktički uzastopna toplinska vala.

Gironde pod crvenim upozorenjem

Pet stotina vatrogasaca pokušava obuzdati veliki požar, priopćila je prefektura. Zasad nitko nije ozlijeđen.

Regija Gironde i dalje je pod crvenim upozorenjem, a u pretežno šumovitim područjima zabranjena je uporaba vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem i električnih vozila. Zatvorene su i pojedine ceste.

Šumski požar izbio je u blizini područja zaljeva Arcachon, turističkog središta, a mnogi od evakuiranih su turisti koji borave u kampovima.

Kako prenosi BBC, dodatne evakuacije provedene su i u četvrtak ujutro na poluotoku Lege-Cap-Ferret. Jedna stanovnica obližnjeg mjesta Le Porge opisala je kako su se dim i miris paljevine počeli osjećati već oko podneva, a poslijepodne su, kaže, počeli padati pepeo i komadi napola izgorjele kore drveća.

Francuska se istodobno oprašta od dvojice vatrogasaca koji su ranije ovog tjedna poginuli u blizini zračne luke Bordeaux. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez objavio je fotografije s događaja koji se održao u srijedu – dan nakon objavljene njihove smrti.

Présent ce mercredi aux côtés de leurs collègues, de leurs familles et de leurs proches, j’ai souhaité rendre hommage à Wilfried et à Anthony, sapeurs-pompiers professionnels du centre d’incendie et de secours de Saint-Médard-en-Jalles au Sdis 33 décédés en service lors d’une… pic.twitter.com/jnV8nBRpy7 — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 22, 2026

Rekao je da je taj trenutak bio ispunjen "ogromnim emocijama" dok je izražavao "beskrajnu zahvalnost" i "nepokolebljivu podršku" njihovim obiteljima.

Požari se šire Europom

Požari ne pogađaju samo Francusku. Na Siciliji je poginuo vatrogasac Alessandro Marchi, a lokalne vlasti navode da je na otoku zabilježeno više od 350 požara, među njima deset većih zbog kojih su provedene preventivne evakuacije.

Profondo dolore per la perdita di Alessandro Marchi, deceduto durante un intervento per lo spegnimento di un incendio boschivo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere, al servizio della collettività. Alla sua famiglia, ai… — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) July 22, 2026

Požari su aktivni i u Španjolskoj, gdje vlasti u okolici Madrida i dalje upozoravaju na ekstreman rizik od izbijanja novih požara.