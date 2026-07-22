Usred ljeta ostali bez jedinog vozila: 'Izišli smo na intervenciju bez vode. Teško je raditi!'

Imaju jedno šumsko vozilo i jedan kombi, ali najvažnije vatrogasno vozilo – cisterna – u kvaru im je od početka protupožarne sezone.

S tom je cisternom Dobrovoljno vatrogasno društvo Šibenik, koje postoji već 133 godine, gasilo požare i opskrbljivalo vodom stanovnike koji nisu priključeni na vodovod. Sada prikupljaju donacije građana kako bi kupili novu cisternu jer, poručuju, bez nje ne mogu normalno funkcionirati.

U srcu ljeta i protupožarne sezone vatrogasci DVD-a Šibenik po gradu lijepe plakate kojima pozivaju građane na pomoć. Njihova jedina cisterna, vozilo ključno za gašenje požara, izvan je funkcije, a od početka sezone za intervencije se snalaze kako znaju i umiju.

"Imali smo nedavno jednu intervenciju u obližnjem kvartu Njivice gdje smo izašli s pet vatrogasaca i kombijem. Nismo imali vode, ali uspjeli smo nekako napuniti naprtnjače vodom i barem spriječiti širenje požara do dolaska ozbiljnijeg vatrogasnog vozila", kaže sezonski vatrogasac Roko Barić, koji u DVD-u radi već četvrtu sezonu.

Njegov kolega Marko Alviž dodaje kako se trenutačno koriste vozilom koje nije namijenjeno za takve intervencije.

"To je inače vozilo koje nama uopće ne bi služilo za gašenje požara, već za prijevoz ljudi i opreme. Nažalost, našli smo se u situaciji da nam je jedino vozilo koje ima vodu šumsko vozilo. Cisterna, koja nam je glavno vozilo i najveća autocisterna u županiji s deset kubika vode, izvan je funkcije i teško je bez nje raditi", rekao je Alviž.

Traže pomoć građana za kupnju vozila

Osim plakata po gradu, vatrogasci su kampanju pokrenuli i putem društvenih mreža.

"Odlučili smo se na ovu akciju upravo zbog sigurnosti grada i građana jer se nikad ne zna što se može dogoditi. Ta cisterna prijeko je potrebna, ne samo nama kao društvu, već svim građanima Šibenika", rekao je zapovjednik DVD-a Šibenik Niko Piližota.

Predsjednik društva Ranko Lazičić pojasnio je koliko bi stajala nova cisterna.

"Novo takvo vozilo košta otprilike 300 tisuća eura, dok bi se polovno u dobrom stanju moglo pronaći za oko 100 tisuća eura. Sve ovisi o uspješnosti akcije i prikupljenim sredstvima", kazao je Lazičić.

Grad podržava akciju, država osigurava privremeno rješenje

Svih devet dobrovoljnih vatrogasnih društava na administrativnom području Šibenika, kao i Javnu vatrogasnu postrojbu, financira Grad Šibenik s oko 700 tisuća eura godišnje. U Gradu ne vide ništa sporno u prikupljanju dodatnih sredstava za opremu.

"Puna podrška DVD-u Šibenik kao udruzi građana u nastojanjima da povećaju razinu opremljenosti. Čim smo čuli da cisterna više nije ispravna, odmah smo zatražili od Ravnateljstva za robne zalihe da nam ustupi jednu cisternu kako bismo premostili situaciju", rekao je Danijel Mileta (HDZ), zamjenik gradonačelnika Šibenika.

Za područje Šibenika odobrene su dvije cisterne, a jedna od njih trebala bi biti dodijeljena DVD-u Šibenik. Vozila bi se financirala iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Županijski vatrogasni zapovjednik kazao je kako bi DVD Šibenik redovnim putem trebao dobiti cisternu zapremnine šest kubika do početka iduće protupožarne sezone.

Vatrogasci ne žele čekati iduću sezonu

U DVD-u Šibenik poručuju kako toliko dugo ne mogu čekati te se nadaju solidarnosti građana, kao i prije 25 godina kada su im donacijama pomogli nabaviti vatrogasnu opremu.

"Jedino ako može država pomoći. Kad može drugim državama davati pomoć u poplavama, potresima i svemu ostalom, može se pomoći i vatrogascima, našoj Hrvatskoj", smatra Šibenčanin Joso.

Njegova sugrađanka Ana također vjeruje da će građani pomoći.

"Oni koji trebaju voditi računa o tome trebali bi nabaviti cisternu. Ali građani će pomoći, hvala Bogu. Prva ja", rekla je.

Komentar glavnog vatrogasnog zapovjednika Hrvatske o tome jesu li ovakve akcije potrebne u hrvatskom vatrogastvu te izdvaja li se za vatrogasni sustav dovoljno sredstava, do zaključenja teksta nismo dobili.

Kako možete pomoći vatrogascima DVD-a Šibenik potražite OVDJE