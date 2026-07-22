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IZGUBIO KONTROLU /

Srušila se jedrilica pri polijetanju u Sloveniji, ozlijeđeni pilot helikopterom prevezen u bolnicu

Srušila se jedrilica pri polijetanju u Sloveniji, ozlijeđeni pilot helikopterom prevezen u bolnicu
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Foto: Bobo/Screenshot/24ur.com

Pilot je ozlijeđen i helikopterom je prevezen u bolnicu

22.7.2026.
17:52
danas.hr
Bobo/Screenshot/24ur.com
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Na aerodromu Lesce kod Radovljice u Sloveniji u srijedu se srušila slovenska jedrilica. Nesreća se dogodila malo prije 14.30 sati pri polijetanju jedrilice koju je vukao motorni zrakoplov, kada je na visini od oko 50 metara pilot izgubio kontrolu nad jedrilicom, piše 24ur.com.

Pilot prevezen u bolnicu

Jedrilicom je upravljao 57-godišnji pilot. Nakon što je izgubio kontrolu, odvojio je jedrilicu od motornog zrakoplova i pokušao prisilno sletjeti, navode u policiji iz Kranja.

Pilot je ozlijeđen i helikopterom je prevezen u bolnicu. Pri slijetanju je na jedrilici nastala materijalna šteta. Motorni zrakoplov koji je vukao jedrilicu sigurno je sletio.

Srušila se jedrilica pri polijetanju u Sloveniji, ozlijeđeni pilot helikopterom prevezen u bolnicu
Foto: Screenshot/Alpski letački center Lesce

Uzrok nesreće nije poznat

Na mjestu nesreće su policajci, kriminalisti, vatrogasci i nadležni inspektor za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Policija navodi da očevid i prikupljanje informacija o svim okolnostima događaja još traju. O nesreći su obaviješteni dežurni državni odvjetnik i istražni sudac.

Uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Snimku s mjesta događaja pogledajte OVDJE.

SlovenijaPad ZrakoplovaJedrilica
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