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Stravična nesreća u susjedstvu: Padobranac poginuo nakon skoka iz aviona

Stravična nesreća u susjedstvu: Padobranac poginuo nakon skoka iz aviona
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Foto: Ilustracija Andrej Safaric/Alamy/Profimedia

Unatoč pokušajima reanimacije, padobranac je zbog zadobivenih teških ozljeda preminuo na mjestu događaja

17.7.2026.
17:58
danas.hr
Ilustracija Andrej Safaric/Alamy/Profimedia
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Teška nesreća dogodila se u petak poslijepodne u mjestu Šentvid pri Stični u slovenskoj općini Ivančna Gorica, gdje je tijekom skoka iz aviona smrtno stradao padobranac, javlja 24ur.com.

Prema informacijama koje je objavila slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje, nesreća se dogodila oko 15.31 sati tijekom sportsko-rekreativnih i adrenalinskih aktivnosti.

Iz zasad neutvrđenih razloga padobranac je tijekom skoka imao problema s padobranom te je velikom brzinom pao na tlo.

Sve službe su aktivirane, traje istraga

Na mjesto nesreće odmah su stigli vatrogasci iz Šentvida pri Stični, djelatnici hitne medicinske pomoći i policija.

Unatoč pokušajima reanimacije, padobranac je zbog zadobivenih teških ozljeda preminuo na mjestu događaja.

O nesreći su obaviještene sve nadležne službe koje će utvrditi okolnosti i uzrok tragedije, piše 24ur.com.

SlovenijaPadobranac
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