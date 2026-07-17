Stravična nesreća u susjedstvu: Padobranac poginuo nakon skoka iz aviona
Unatoč pokušajima reanimacije, padobranac je zbog zadobivenih teških ozljeda preminuo na mjestu događaja
Teška nesreća dogodila se u petak poslijepodne u mjestu Šentvid pri Stični u slovenskoj općini Ivančna Gorica, gdje je tijekom skoka iz aviona smrtno stradao padobranac, javlja 24ur.com.
Prema informacijama koje je objavila slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje, nesreća se dogodila oko 15.31 sati tijekom sportsko-rekreativnih i adrenalinskih aktivnosti.
Iz zasad neutvrđenih razloga padobranac je tijekom skoka imao problema s padobranom te je velikom brzinom pao na tlo.
Sve službe su aktivirane, traje istraga
Na mjesto nesreće odmah su stigli vatrogasci iz Šentvida pri Stični, djelatnici hitne medicinske pomoći i policija.
Unatoč pokušajima reanimacije, padobranac je zbog zadobivenih teških ozljeda preminuo na mjestu događaja.
O nesreći su obaviještene sve nadležne službe koje će utvrditi okolnosti i uzrok tragedije, piše 24ur.com.