Vozilo sletjelo s ceste i visjelo iznad provalije: Dvoje djece prevezeno helikopterom u bolnicu

Iz PU ličko-senjske javljaju da se u okolici Plitvičkih jezera, na cesti u smjeru Poljanka, dogodila teška prometna nesreća, prenosi 24sata.

Vozilo s pet državljana Danske je nakon slijetanja visjelo iznad provalije tako da su morali intervenirati vatrogasci, policija, hitna pomoć i HGSS.

Vozilo je izvučeno u 12 sati i 15 minuta te je dvoje djece helikopterom prevezeno u KBC Rijeka.

Iz policije javljaju kako djeca nisu u životnoj opasnosti.