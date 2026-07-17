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NESREĆA KOD PLITVICA /

Vozilo sletjelo s ceste i visjelo iznad provalije: Dvoje djece prevezeno helikopterom u bolnicu

Vozilo sletjelo s ceste i visjelo iznad provalije: Dvoje djece prevezeno helikopterom u bolnicu
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Foto: Net.hr

17.7.2026.
14:02
danas.hr
Net.hr
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Iz PU ličko-senjske javljaju da se u okolici Plitvičkih jezera, na cesti u smjeru Poljanka, dogodila teška prometna nesreća, prenosi 24sata.

Vozilo s pet državljana Danske je nakon slijetanja visjelo iznad provalije tako da su morali intervenirati vatrogasci, policija, hitna pomoć i HGSS.

Vozilo je izvučeno u 12 sati i 15 minuta te je dvoje djece helikopterom prevezeno u KBC Rijeka.

Iz policije javljaju kako djeca nisu u životnoj opasnosti.

Plitvička JezeraPrometna Nesreća
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