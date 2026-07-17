NESREĆA KOD PLITVICA /
Vozilo sletjelo s ceste i visjelo iznad provalije: Dvoje djece prevezeno helikopterom u bolnicu
Iz PU ličko-senjske javljaju da se u okolici Plitvičkih jezera, na cesti u smjeru Poljanka, dogodila teška prometna nesreća, prenosi 24sata.
Vozilo s pet državljana Danske je nakon slijetanja visjelo iznad provalije tako da su morali intervenirati vatrogasci, policija, hitna pomoć i HGSS.
Vozilo je izvučeno u 12 sati i 15 minuta te je dvoje djece helikopterom prevezeno u KBC Rijeka.
Iz policije javljaju kako djeca nisu u životnoj opasnosti.