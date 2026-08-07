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OMILJENA UČITELJICA /

Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag

Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag
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Foto: KaPortal

Bila je jedna od najprepoznatljivijih Dubovčanki, dugogodišnja učiteljica i najstarija stanovnica Dubovca

7.8.2026.
9:24
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
KaPortal
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U 102. godini života preminula je Kate Kuštreba, dugogodišnja učiteljica Osnovne škole Dubovac, žena čije je ime desetljećima bio sinonim za prve školske dane brojnih Karlovčanki i Karlovčana.

Kako je objavio portal KaPortal, njezin život obilježili su predanost učiteljskom pozivu, ljubav prema obitelji i nesebična briga za ljude oko sebe. 

Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag
Foto: KaPortal

Jedna od najprepoznatljivijih Dubovčanki, dugogodišnja učiteljica i najstarija stanovnica Dubovca, Kate Kuštreba, preminula je u četvrtak, 6. kolovoza 2026. godine, u 102. godini života.

Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag
Foto: KaPortal

Rođena je 16. ožujka 1925. godine u Lađevcu kraj Slunja kao drugo dijete Franje Tuteka (1883.) i Lucije Tutek, rođene Salopek (1892.).

Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag
Foto: KaPortal

Za mnoge generacije Dubovčana upravo je ona bila prva učiteljica koja ih je naučila čitati, pisati i računati, ali i prva koja ih je učila poštenju, radu i međusobnom poštovanju.

Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag
Foto: KaPortal

Njezino ime ostalo je duboko utkano u povijest dubovačke škole i u sjećanja brojnih učenika koji je i danas spominju s velikim poštovanjem i zahvalnošću.

Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag
Foto: KaPortal

Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag
Foto: KaPortal
Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag
Foto: KaPortal
Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag
Foto: KaPortal
Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag
Foto: KaPortal
Otišla žena koju svi pamti: Kate Kuštreba doživjela je 102 godine i ostavila neizbrisiv trag
Foto: KaPortal
komentara
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