Mlade hrvatske odbojkašice srušile velikog favorita i šokirale na otvaranju SP-a

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija do 17 godina starosti sjajno je u četvrtak otvorila Svjetsko prvenstvo u Santiagu. Nakon pet setova i velike borbe mlade Hrvatice svladale su favorizirani Brazil s 3-2 (20-25, 25-21, 26-24, 17-25, 15-10), priredivši jedno od najvećih iznenađenja prvog kola.

Izabranice Svetlane Ilić nisu posustale nakon što su Brazilke osvojile prvi set rezultatom 25:20. U nastavku su zaigrale znatno bolje, dobile sljedeća dva seta s 25-21 i 26-24 te potpuno preokrenule susret. Brazil je u četvrtoj dionici uzvratio uvjerljivom igrom i slavio s 25-17, pa je pobjednika odlučivao tie-break.

U petom setu hrvatske su reprezentativke bile smirenije i sigurnije. Od početka su nametnule svoj ritam, izgradile prednost i sačuvale je do kraja. Meč je zaključen pri rezultatu 14-10, kada je brazilska igračica Luisa poslala loptu izvan terena.

Hrvatsku je predvodila Erin Ivezić s 24 osvojena poena, dok je Emilie Stojić pridonijela s 20. U brazilskoj reprezentaciji najuspješnija je bila Luisa, koja je također upisala 20 poena.

Mlade Hrvatice u drugom kolu čeka još jedan težak ispit, susret protiv Japana, koji počinje u noći s petka na subotu u 2 sata po hrvatskom vremenu. Sretno našim djevojkama!