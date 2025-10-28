O njoj bruji svijet: 'Bježala sam s tjelesnog, a priče o odbojkašicama ne volim'

Zehra Güneş (197 centimetara) srednja je blokerica jakog turskog Vakıfbank Istanbula i članica turske odbojkaške reprezentacije. Zehra Güneş je jedna od najboljih odbojkašica u Europi na svojoj poziciji. Njezini uspjesi na klupskom i reprezentativnom nivou, zajedno s individualnim nagradama, potvrđuju da nije samo domaća zvijezda nego i međunarodno priznat igrač. Jako je popularna u Turskoj, idol je mladih. Turski mediji o njoj pišu kao o simbolu nove generacije turskih sportašica koje plijene pažnju gdje god se pojave.

'Ona je snažna, odlučna i inspirativna'

"Ona je snažna, odlučna i inspirativna. Zehra Güneş nije samo vrhunska odbojkašica, nego fenomen koji nadilazi sportske terene. Put Zehre Güneş od talentirane djevojčice do svjetske odbojkaške ikone inspiracija je za mnoge", navode turski mediji.

Zanimljivo, ali Zehra Güneş je svoju sportsku priču započela sasvim slučajno, još kao djevojčica koja, kako sama kaže, nije ni sanjala da će postati profesionalna odbojkašica.

'Bila sam knjiška moljka'

"Bila sam dijete koje je bježalo s tjelesnog odgoja, prava knjiška moljka i dosta viša od svojih vršnjaka. Cijela moja priča započela je kad je klub VakıfBank došao u moju školu i otkrio me. Bila sam vrlo uporno i tvrdoglavo dijete. Mislim da su moja motivacija i sposobnost trenera da me uvjere doveli do toga da i moja mama s vremenom potpuno prihvati naš svijet.”

Već s 12 godina pridružila se omladinskom pogonu VakıfBank-a, a s 17 je debitirala za seniorsku ekipu. Bila je i na posudbi u Beşiktaşu, gdje je dodatno izbrusila tehniku i samopouzdanje. Danas je jedan od temelja reprezentacije Turske, poznata po eksplozivnom skoku i savršenom osjećaju za blok.

S klubom VakıfBank osvojila je Ligu prvaka (CEV Women’s Champions League), dok je s reprezentacijom uzela zlato u Volleyball Nations League 2023. godine te prvo mjesto na Europskom prvenstvu 2023.

'Mentalna i fizička priprema su jako bitni'

"Kao profesionalna sportašica, vjerujem da je mentalna i fizička priprema jedan od najvažnijih koraka prema održivom uspjehu. Za mene je prijelomna točka trenutak kada, iako se osjećamo iscrpljeno, možda čak i preumorno da nastavimo, uspijemo pokazati svoj karakter. Moja obitelj i klub davali su nam podršku svakog dana.”

Amoledo u svom pisanju navodi kako je Zehra primjer sportašice koja je izgradila veličanstvenu odbojkašku karijeru kakvu mu mnoge djevojke htjele imati. Turski mediji i popularni tamošnji portali često spominju njezinu vanjsku privlačnost i stil, uz sportsku karijeru, pa je dobiva dodatnu medijsku eksponiranost...

"Smatra se jednom od najljepših turskih odbojkašica", navodi se.

Privatni život drži dalje od očiju javnosti

Što se tiče privatnog života, prethodno se povezivala s imenom Eren Ali Dişli, turskim biznismenom i čelnikom fondacije, piše GlowStylo. No, Zehra Güneş svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti, a jednu stvar ne voli. Naime, kako se često odbojkašice gledaju kroz prizmu lijepote, Zehra Güneş nastoji da ju se gleda kroz prizmu rezultata i odbojkaške igre, onog što ona voli raditi na terenu, što prikazuje u sportskom smislu.

"Pritisak koji doživljavamo u životu i na terenu puno je veći od ovoga. Nažalost, navikli smo se na to suočavati u vrlo ranoj dobi: Ebrar, ja, Hande. S tim se nosimo otkad nam je bilo 17 godina. U nekom trenutku, ako želiš ostati ovdje i igrati odbojku na vrlo visokoj razini, moraš ostaviti ove stvari vani", kazala je Zehra prošle godine, prenosi turski portal En. Haberler.com.

