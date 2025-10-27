Vinkovačke jeseni za Dinamo bez pjesme i bez bodova: Ne pamtimo kad je klupa Plavih bila ovakva

Dinamo je na gostovanju kod Vukovara u Vinkovcima zatvorio 11. kolo HNL-a porazom 1:0.

Mario Kovačević očekivano je napravio puno promjena u početnom sastavu, ali takav Dinamo od samog početka nije napravio praktički ništa ozbiljno po gol hrabrih domaćina.

Agresivni su bili igrači Vukovara u svakom duelu i radili puno problema u kombinatorici Plavih. Gosti su prvi put zaprijetili tek u 29. minuti kada je Stojković pucao iz dosta teške pozicije nakon ispucavanja Nevistića. Međutim, Stojković je pri udarcu iskrenuo zglob i nije mogao nasatviti susret.

Umjesto njega ušao je Hoxha i otišao na 'svoje' mjesto na lijevom krilu, a Vidović se prebacio u sredinu gdje je do tada igrao Stojković.

Dinamo je odmah živnuo Hoxhinim prodorima i nizao polu-prilike, ali ponovno bez pravih udaraca. Kad se činilo da će se na odmor bez golova, Vukovar je poveo, ali je sudac Dario Bel poništio ono što se činilo kao regulara zgoditak.

Gonzalez je zabio nakon jedne duge lopte svog golmana Bulata. Naslonio je Gonzalez lijevu ruku na Galešića, a ovaj je u skoku krivo zahvatio loptu glavom i odmah pao. Gonzalez je odličnim udarcem poslao loptu u mrežu, ali Dario Bel pokazao je prekršaj i poništio gol uz jako glasne zvižduke tribina.

Probao je Kovačević odmah na početku s Varelom, ali domaćini su tu koji su uzeli stvari u svoje 'ruke'. Puljić je u 46. s Dominguezom 'za vratom' uspio jedan ubačaj niske lopte s desne strane zahvatiti majstorski petom. Išla je lopta u gol u suprotnu malu mrežicu, ali uspio je to nekako dohvatiti Nevistić.

Obrana Dinama je u 50. ponovno nonšalantno izgubila još jednu loptu, a Puljić je odmah dao za Gonzaleza u prostor. Omaleni Kolumbijac se sjurio prema golu Dinama i pucao, ali ipak malo pored gola. Blizu je ovo bilo, a Silvijo Čabraja je skinuo kaput i počeo urlati uz aut liniju, svjestan da Vukovar ovo može čak i dobiti.

Kao da je Čabraja 'nanjušio krvi' jer Vukovar je u 53. poveo. Vidović je dao katastrofalnu loptu nazad Vareli koji je izlazio iz obrane. Izgubio je tu loptu Vidović, a ona je otišla do Banovca koji je prošao u šesnaesterac i ubacio nisku loptu na tri metra od gola. Prošla je lopta pored Nevistića i Galešića, a onda je uklizao Puljić i ugurao je preko crte. Čabraja je dočekao trenutak i jako ga proslavio sa svojim suradnicima i cijelom domaćom klupom.

Pokušavali su Plavi preko Hoxhe i Varele na krilima, ali nikako nisu mogli do prave prilike za udarac. Ubacio je Kovačević Bakrara, Belju i Zajca, ali ni to nije donijelo velike promjene.

Domaćini su se do kraja utakmice hrabro branili i na kraju obranili tu prednost za zasluženu pobjedu. Plavi su pak propustili priliku za povratak na vrh ljestvice te ga prepustili Hajduku.