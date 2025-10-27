Dinamo kod Vukovara traži povratak na čelo ljestvice: Kovačević izveo šareni sastav

HNL, 11. kolo 0 Vukovar : 0 Dinamo

VUKOVAR: Bulat - Calhanoglu, Pavičić, Tadić, Tičinović - Shabani, Mejia - Banovec, Jurilj, Robin - Puljić

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, Galešić, Perez Vinlof - Villar, Bennacer, Stojković - Lisica, Kulenović, Vidović

Standings provided by Sofascore

Dinamo na gostovanju kod Vukovara u Vinkovcima zatvara 11. kolo HNL-a.

- Kovačević je u prvi sastav protiv posljednje plasirane momčadi prvenstva ubacio dosta igrača koji nisu dosad bili u prvom planu.

NAJAVA

Nakon što je Hajduk u petak pobjedom protiv Gorice zasjeo na prvo mjesto, momčad Marija Kovačevića traži povratak na čelo poretka.

Plavi u utakmicu ulaze nakon remija 1:1 u Europskoj ligi kod švedskog Malmoa, dok su u HNL-u prije toga na Maksimiru svladali Osijek 2:1. Vukovar ne zna za pobjedu već tri kola, u posljednjem su nastupu igrači Silvija Čabraje odigrali 1:1 protiv Lokomotive.

Kod Vukovara nedostaje Antonio Đaković, Vito Čaić je suspendiran, a upitni su Matej Marković i Jakov Šuver. Kod Dinama nedostaju Raul Torrente i Ronael Pierre-Gabriel, a upitni su Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine i Scott McKenna.

Glavni sudac je Dario Bel iz Osijeka, a nadzor VAR-a obavljat će Ivan Bebek iz Rijeke.