Fotografije nikad dovršenih kvartova lede krv u žilama: Velebna zdanja zjape prazna

Foto: Sheldon Cooper/sopa Images/shutterstock Editorial/profimedia
Fenomen napuštenih gradova u Kini nije novost. Ovi gradovi, poznati kao "gradovi duhovi", rezultat su masovne izgradnje koja je prethodila stvarnom naseljavanju. Prema nekim procjenama, oko 20% svih urbanih stambenih objekata u Kini, što je približno 65 milijuna kuća, ostalo je prazno
Kina je poznata po svojim ambicioznim infrastrukturnim projektima i brzim urbanističkim transformacijama. Međutim, njihovi impresivni građevinski poduhvati ne budu uvijek uspješni. Jedan od najboljih primjera ovoga je Fuyang, okrug u istočnom dijelu zemlje, gdje su fotografije iz zraka pokazale jezive prizore nedovršenih i napuštenih betonskih zgrada. Ove ruševine, prekrivene slojem prašine i korova, svjedoče o neispunjenim obećanjima i neodrživim urbanističkim planovima.

27.10.2025.
19:01
Magazin.hr
Sheldon Cooper/sopa Images/shutterstock Editorial/profimedia
KinaZgradeBetonGrad
