Fotografije nikad dovršenih kvartova lede krv u žilama: Velebna zdanja zjape prazna

Kina je poznata po svojim ambicioznim infrastrukturnim projektima i brzim urbanističkim transformacijama. Međutim, njihovi impresivni građevinski poduhvati ne budu uvijek uspješni. Jedan od najboljih primjera ovoga je Fuyang, okrug u istočnom dijelu zemlje, gdje su fotografije iz zraka pokazale jezive prizore nedovršenih i napuštenih betonskih zgrada. Ove ruševine, prekrivene slojem prašine i korova, svjedoče o neispunjenim obećanjima i neodrživim urbanističkim planovima.