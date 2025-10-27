Ni majka ga ne bi prepoznala: Nekada je imao 245 kilograma, a danas izgleda kao druga osoba

Američki pjevač i tekstopisac Jelly Roll (40), pravim imenom Jason DeFord poznat je po jedinstvenom spoju hip-hopa, rocka i countryja. Tijekom karijere objavio je nekoliko albuma, među kojima su najpoznatiji "A Beautiful Disaster" i "Whiskey Sessions", a surađivao je i s izvođačima poput Tech N9nea, Lil Wynea i Struggle Jenningsa.

Ovaj pjevač je u posljednje vrijeme izazvao pažnju i zbog svoje impresivne transformacije – od 2022. godine smršavio je gotovo 90 kilograma, smanjujući težinu s 245 na 162 kg. Ovu promjenu postigao je zdravom prehranom i redovitim vježbanjem, bez upotrebe lijekova.

Što se privatnog života tiče, Jason je u braku s Alyssom DeFord (45), poznatom kao Bunnie XO, podcastericom i influencericom. Par je u braku od 2016. godine, a 2023. su obnovili bračne zavjete u Las Vegasu. Jelly Roll ima i dvoje djece: kći Bailee Ann DeFord (16) iz prethodne veze te iz druge veze sina Noah “Buddy” DeForda (8).