Ovo je bio UFC, a ne El Clasico! Potukla se dva sunarodnjaka, sve je morala rješavati policija

U derbiju 10. kola La Lige Real Madrid je na Santiago Bernabeuu pobijedio Barcelonu 2:1. U spektakularnom okršaju nogometnih divova Kraljevi su poveli preko Kyliana Mbappéa, a za goste je u 38. minuti izjednačio Fermin Lopez. No, prije odlaska na odmor, Jude Bellingham donosi novo vodstvo Realu i postavlja konačnih 2:1, čime se Real odvojio na vrhu La Lige s pet bodova prednosti.

No, kao što to obično biva u El Clasicu, napetosti nisu stale s posljednjim zviždukom. U 100. minuti, nakon što je Pedri dobio drugi žuti karton, nastao je pravi kaos uz aut-liniju. Kamere su uhvatile Viniciusa i Andriya Lunina kako dolaze do klupe Barcelone, gdje su ih morali razdvajati službenici kluba.

Ubrzo su se umiješali i ostali igrači, a policija je morala reagirati kako bi spriječila veći sukob. Kad je sudac Cesar Soto Grado konačno odsvirao kraj, uslijedilo je novo guranje i prepucavanje.

Najnapetiji trenutak? Thibaut Courtois i mladi Lamine Yamal ušli su u žestoku raspravu, nakon čega je Yamal pokazivao rukom prema tunelu, pozivajući golmana Reala da “riješe stvar nasamo”. Engleski mediji otkrivaju da su mu Carvajal i Vinicius poručili: “Mali, previše pričaš!”, dok je Raphinha s klupe Barcelone skočio u obranu svog suigrača i pritom ušao u sukob sa svojim 'prijateljem' iz reprezentacije Viniciusom.